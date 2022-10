„Disco Boogie – Boogie Woogie“

Mit dem Disco Boogie holt man den Boogie Woogie in die Echtzeit

Eine Mischung aus Coolness und Dynamik, das zeichnet die Musik und den Tanzstil der 50er Jahre aus. Dieser Stil hat nicht die Sprünge und Akrobatik des Rock’n Roll’s. Er ist etwas gelassener mit mehr Swing. Mit dem Disco Boogie holt man den Boogie Woogie in die Echtzeit und kann heute auf jeder Tanzfläche zu aktueller Musik tanzen.

Die Tanzsportgemeinschaft Brilon bietet an vier aufeinanderfolgenden Samstagen für jeweils 90 Minuten bei lockerer Atmosphäre die Möglichkeit diesen Tanz zu erlernen. Der Workshop findet vom 12.11.-03.12.2022 von 15:00-16:30 Uhr in der Bahnhofstr. 42 in Brilon statt. Für Vereinsmitglieder gilt ein Beitrag von 40,00€/Person und für vereinsfremde Personen kostet der Kurs 50,00€/Person.

Das erfahrene Trainerpaar Fred und Norma Hendrikx nimmt jeden Teilnehmer in der richtigen Geschwindigkeit mit. Anmeldungen können bis zum 07.11.2022 gerichtet werden an [email protected] Weitere Informationen sind auch zu finden unter www.tsg-brilon.de

Quelle: Emanuele Strick, Pressesprecherin

Fotocredit: AdobeStock 106966246

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon