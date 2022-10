Baubeginn der neuen Stepke-KiTa in Brilon – KiTa Wassermühle eröffnet im Sommer 2023

Brilon, 28.10.2022. Die Bauarbeiten an der neuen Stepke-KiTa Wassermühle in Brilon können beginnen.

Nach der voraussichtlichen Eröffnung im Sommer 2023 werden in der neuen Einrichtung 105 Kinder in sechs Gruppen betreut. Symbolisch wurde der Baubeginn am Freitag im Rahmen eines offiziellen ersten Spatenstiches gemeinsam mit dem KiTa-Träger Stepke-KiTas, Vertreterinnen und Vertretern der Baufirma AL-Komplettbau aus Brilon und der Stadt gefeiert. Für Stepke-KiTas wird es die erste Kindertagesstätte in Brilon sein.

„Es ist ein spannender Weg vom ersten Spatenstich bis hin zur fertigen KiTa. Heute leiten wir gemeinsam den Baustart unserer KiTa Wassermühle ein. Und wie es die Eltern von unseren anderen Einrichtungen gewohnt sind, bieten wir an jedem Stepke-Standort ein Betreuungskonzept an, das die Kinder in ihrer Entwicklung optimal unterstützt“, betont Stepke-Geschäftsführer Kurt Berlin. Auch Alfons Aßhauer, Geschäftsführer von AL-Komplettbau, ist gespannt auf den Neubau und die Kooperation: „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die Errichtung einer gemeinsamen Kindertagesstätte im Sauerland.“

Stepke steht für eine individuelle Betreuung der Kinder durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachbildung in einer sprachanregenden Umgebung geboten. In der KiTa Wassermühle entstehen u. a. großzügige Gruppenräume für ein vielseitiges Betreuungsangebot der Kinder, gemütliche Spiel- und Kuschelecken sowie eine große Turnhalle, die zur aktiven Bewegung und zum Austoben animiert. Jede Gruppe ist mit einer separaten Kinderküche ausgestattet. Ein Differenzierungsraum zur vielfältigen Nutzung, wie zum Schlafen und Entspannen, für die Frühförderung oder Kleingruppenarbeit rundet das Raumangebot ab. Zum Angebot der KiTa gehört auch eine eigene zentrale Koch-Küche, in der täglich frisch für die Kinder gekocht wird. Das Gebäude wird durch ein großes Außengelände ergänzt. Hier werden die Kinder zukünftig zahlreiche Möglichkeiten haben, sich an der frischen Luft zu bewegen.

„Wir sind sehr glücklich über den ersten Spatenstich in Brilon und den damit beginnenden Aufbau unserer neuen KiTa Wassermühle. Wir bedanken uns bereits an dieser Stelle für eine großartige Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon und AL-Komplettbau. Gemeinsam erschaffen wir im Sinne des Stepke-Mottos eine ‚Richtig gute KiTa‘“, so die Regionalleitung für NRW Mitte, Jutta Thomas.

Für die KiTa Wassermühle bietet Stepke KiTa-Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren.

Über Stepke-KiTas: Stepke-KiTas als gemeinnützige GmbH befasst sich nach einem einheitlichen Basiskonzept mit dem Auf- und Ausbau und dem Betrieb von Kindertagesstätten in ganz Deutschland. Das Unternehmen, das Teil der AcadeMedia Gruppe ist, dem führenden unabhängigen Bildungsanbieter Nordeuropas, versteht sich dabei als Dienstleister für Kinder und deren Eltern. In den Einrichtungen werden für eine optimale Betreuung der Kinder gezielte Sprachangebote, viel Bewegung, Naturerfahrungen an Wald- und Wiesentagen sowie eine gesunde, vielseitige Ernährung angeboten. Nach individuellen Gegebenheiten vor Ort wird eine Wassergewöhnung in den KiTa-Alltag integriert.

In den Stepke-KiTas in NRW, Berlin, Brandenburg und Bremen kümmern sich ca. 750 pädagogische Mitarbeiter*innen um über 3500 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren. Weiterführende Informationen zu Anmeldungen, Stellenangeboten sowie allgemein zu Stepke können online unter www.stepke-kitas.de und auf den Social Media-Kanälen des Unternehmens abgerufen werden.

Foto: (v. l.) Madline Aßhauer (AL Komplett-Bau GmbH), Michael Hilkenbach (Vorsitzender Sozialausschuss der Stadt Brilon), Christoph Bartsch (Bürgermeister Stadt Brilon), Hubertus Weber (Fraktionsvorsitzender SPD), Karin Wigge (Fachbereichsleitung Ordnung & Soziales), Dr. Kurt Berlin (Geschäftsführer der Step Kids KiTas gGmbh (Stepke-KiTas)), Benjamin Heidelberg (Geschäftsführer des Eigentümers (S Quadrat)), Jutta Thomas (Stepke-Regionalleitung der Region NRW Mitte), Frank Decker (Bauleiter AL Komplett-Bau GmbH)

Quelle Text + Bild: Kerstin Barlach Bild: Spatenstich der KiTa Wassermühle

