Impfangebot im Hochsauerlandkreis der HSK-KoCI im November

Impfangebot der HSK-KoCI im November – Folgende Termine werden in der 44. und 45. Kalenderwoche angeboten

Hochsauerlandkreis. Die Koordinierende COVID-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises (KoCI) unterstützt mit ihren Impfangeboten auch im November wieder die Impfkampagne der Bundesregierung unter dem Motto „Ich schütze mich“. Ziel ist es, allen Personen ein niederschwelliges Impfangebot zu unterbreiten. Dabei ist die Grundimmunisierung mit der 1. und 2. Impfung bis zur 2. Auffrischung durchführbar.

Folgende Termine werden in der 44. und 45. Kalenderwoche angeboten:

02.11. und 03.11.2022

Brilon, Steinweg 5. 12 bis 18:30 Uhr

03.11.2022

Schmallenberg, Oststr. 3a, 12 bis 18:30 Uhr

04.11.2022

Schmallenberg, Oststr. 3a, 13:30 bis 20 Uhr

07.11. bis 09.11.2022

Brilon, Steinweg 5, 9 bis 15 Uhr

07.11. bis 10.11.2022

Schmallenberg, Oststr. 3a, 9 bis 15 Uhr

11.11.2022

Brilon, Steinweg 5, 9 bis 15 Uhr

Für die Hauptzeiten 12 bis 17:30 Uhr und 9 bis 14 Uhr können online Termine über das Buchungsportal auf www.hochsauerlandkreis.de gebucht werden. In der letzten Stunde (am 4.11.22 in Schmallenberg ab 18 Uhr) ist das Impfen jeweils ohne Termin möglich. Darüber hinaus können weitere November-Termine online eingesehen und gebucht werden. Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen ab 5 Jahre gemäß STIKO-Empfehlung. Als Impfstoffe sind BionTech, Moderna,Novavax und Valneva vorrätig. Auch die auf die Omikron-Variante BA1 und BA4/BA5 angepassten Impfstoffe stehen gemäß STIKO-Empfehlung zur Verfügung.

Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und Gesundheitskarte bzw. die Impfmappe mit den Unterlagen der bisherigen Impfungen. Weitere Informationen und Impftermine finden Sie unter www.hochsauerlandkreis.de. Außerdem steht die Hotline unter 0291/94-6500 für Fragen zur Verfügung.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.) Meschede

Fotocredit: AdobeStock 438492562

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon