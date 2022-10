Dirk Wiese besucht Kloster Oelinghausen und Schloss Herdringen

„Es ist immer wieder beeindruckend vor Ort zu sein und zu sehen was unsere Heimat alles zu bieten hat“.

In der vergangenen Woche besuchte der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese, welcher als stellvertretender Fraktionsvorsitzender auch für den Kulturbereich auf Bundesebene verantwortlich ist, gemeinsam mit Dr. Bettina Heine-Hippler vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und Ratsmitglied Frank Neuhaus Schloss Herdringen und Kloster Oelinghausen.

„Es ist immer wieder beeindruckend vor Ort zu sein und zu sehen was unsere Heimat alles zu bieten hat“.

Und insbesondere was sich geschichtlich alles bei uns um die Ecke verbirgt und welche Potentiale damit für unsere Region verbunden sind, so Dirk Wiese (SPD). Bereits in den vergangenen Jahren hatte sich Wiese insbesondere für Bundesfördermittel für das Kloster Oelinghausen eingesetzt.

Beim Besuch vor Ort tauschte man sich auch mit den engagierten Mitgliedern des Freundeskreis Oelinghausen e.V. aus und begutachtete die laufenden Sanierungsarbeiten vor Ort. Weitere sind bereits in Planung. Hier sicherte Dirk Wiese erneut seine Unterstützung zu. Auch ein spontaner Austausch mit den Vertretern der Initiative Stopp A46 fand am Kloster statt.

Quelle Text + Bild: Sandra Lechelt – wissenschaftliche Mitarbeiterin – Büro Wiese

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon