NRW-Pokal – erneuter Erfolg für Olsberger Paare

Die wichtigste Pokalserie, der NRW Pokal, fand seit Ende August in Köln, Dortmund und Leverkusen statt. An insgesamt sechs möglichen Turnieren mussten die Aktiven ihr Können in Vor-, Zwischen- und Finalrunden in den Tänzen Langsamer Walzer, Tango und Quickstep den fünf Wertungsrichtern präsentieren. Je erfolgreicher der Abschluss bei den jeweiligen Turnieren war, umso mehr Punkte konnten dem Gesamtkonto gutgeschrieben werden. Bei der Gesamtserie kommen die besten vier Ergebnisse in die Wertung.

Die wochenlangen, intensiven Vorbereitungen auf diese in NRW einzigartige Pokalserie, teilweise mit bis zu fünf Trainingseinheiten pro Woche, verlangte den zwei Olsberger Paaren alles ab. Das Heranführen vom „Anfänger“ über „Breitensportler“ bis hin zum Einsteiger in die Turnierklasse ist mit dem Trainerpaar Angela und Cornel Müller gut gelungen.

In der Klasse Senioren III D Standard traten in diesem Jahr die Paare Delia und Rüdiger Fuchs, als auch Elisabeth und Hubertus Gördes an. Der Einstieg in die Serie begann bei beiden Paaren in Köln mit guten Ergebnissen, Ehepaar Fuchs gewann hier sogar einen Turniertag, führte sich in Dortmund fort und kam in Leverkusen zum Finalwochenende. Die leistungsmäßige Konstanz und Zuverlässigkeit der Paare aus Ostwig und Niedersfeld brachte den Erfolg mit sich. Obwohl Team Fuchs und Team Gördes nicht alle Termine wahrnehmen konnten, war das Ergebnis äußerst zufriedenstellend.

In der Endabrechnung belegten Hubertus und Elisabeth Gördes den 4. Platz von 12 gestarteten Paaren und, mit nur 4 gesammelten Punkten mehr, konnten Rüdiger und Delia Fuchs sich sogar mit dem 3. Platz, sich auf´s Podest schieben.

Ein beachtenswerter Erfolg für die Paare vom TSC Olsberg.

Der Tanzsportclub Olsberg möchte erneut darauf hinweisen, daß für die Kindergruppen ein Übungsleiter (m/w/d), Traningshelfer (m/w/d) für Sport o.ä. gesucht wird.

