RhönradturnerInnen aus Brilon erfolgreich in Bielefeld

Am Samstag, den 29.10.2022 fanden in Bielefeld die 60. Deutschen Meisterschaften im Rhönradturnen statt. Hier treten die 24 besten über 19 jährigen Turnerinnen im Dreikampf gegeneinander an. Für die Brilonerinnen lief es größtenteils sehr gut. Einen besonders guten Tag hatte Anna Abeler erwischt, die sich mit ihrer Bestleistung in Spirale und der Musikkür den 7. Platz in der Gesamtwertung sichern konnte und somit in den Deutschen Kader aufgenommen wurde. Außerdem qualifizierte sie sich für das Finale in der Musikkür, wo dann die besten 6 Damen aus ganz Deutschland gegeneinander antreten. Franziska Kraft hatte Schwierigkeiten mit dem Boden und konnte nicht alle Skills abrufen. Hannah Süreth zeigte im Sprung eine herausragende Leistung und erreichte in dieser Disziplin das Finale der 6 besten Springerinnen, wo sie sehr gut mit der deutschen Elite mithalten konnte.

Am Sonntag, den 30.10.2022 traten 43 Turner/innen aus Brilon in 23 verschiedenen Kategorien an und belegten hervorragende Platzierungen, oft auch unter den ersten drei Plätzen. Insgesamt starteten beim TSVE-Pokal in Bielefeld 180 Turnerinnen und

Turner unter anderem sogar aus Magdeburg und Belgien.

Die Rhönradmannschaft des Ski-Club Brilon war die stärkste Mannschaft, sowohl von der Anzahl der Turner/innen als auch von der Leistung her. Die 7 Anfänger aus Brilon turnten nach nur 2-3 Monaten Training ihren ersten Wettkampf und zeigten ihr Können. Auch die mit angereisten Eltern und Fans waren begeistert, was die Jungs und Mädels schon nach so kurzer Zeit erlernt haben. Alle Siegerplätze in der Bundesklasse gingen an Brilon. Die Trainerinnen Petra Burmann, Andrea Flucht und Silvia Rummel sind besonders stolz darauf, dass der Ski-Club so eine große Bandbreite an Turnerinnen von der 5 jährigen Anfängerin bis zur WM-Quali-Teilnehmerin vorweisen kann. „Dies verdanken wir unserem hervorragendem Team der vielen jugendlichen und erwachsenen Helfer und Kampfrichter, bei denen wir uns hiermit für die tolle ehrenamtliche Arbeit bedanken möchten!“, da sind Petra Burmann und Silvia Rummel sich einig.

Zu guter Letzt überzeugten Hannah Süreth und Franziska Kraft bei den Aktiven und Aylin Wojtech und Gwyn Krämer bei den Schülern noch im Paarturnen auf Musik. Nach 12 Stunden in der Halle sind dann aber auch alle Eltern und Kinder froh, wieder ins schöne Brilon zurückzufahren.

Platzierungen im Einzelnen:

Anfänger bis 8 Jahre: 4. Mia Ester, 5.Mathea Homann, 7. Leana Michel, 11. Benita Bauer,

12. Justus Schodrok

Anfänger ab 8 und älter: 1. Emma Klose, 12. Lara Peis

Landesklasse:

AK 7/8: 2. Charlotte Hoffmann, 11. Hanna Esther

AK 9/10: 9. Maja Matuszak, 13. Pia Bohle

AK 11/12: 1. Sophie Beel, 4. Paula Balkenhol, 17. Lea Esther, 24. Emma Dross, 25. Ela Yarenbasi AK 13/14: 1. Elif Kantar, 3. Paula Schodrok, 6. Jolie Gossmann

AK 15/16: 1. Yaell Westermann, 3. Amelie Fritsch, 12. Greta Walter

AK 17/18: 1. Jamie Krämer, 2. Maria Fritsch, 4. Inken Albaum, 5. Beyza Kantar, 9. Luna Westermann

Bundesklasse

B 12: 1. Aylin Wojtech, 2. Enno Witiska, 3. Gwyn Krämer

B 13/14: 1. Svea Tillisch

B 15/16: 1. Thea Mielke, 2. Maike Flucht

B 17/18: 1. Marie Kraft

B 19+: 1. Anna Abeler

Zusatz Disziplin Sprung

10 und jünger: 2. Charlotte Hoffmann, 5. Maja Matuszak 11/12: 1. Sophie Beel

13/14: 2. Jolie Gossmann

17/18: 2. Inken Albaum, 3. Beyza Kantar, 6. Jamie Krämer

Zusatz Disziplin Spirale

11/12: 4. Sophie Beel

13/14: 4. Paula Schodrok, 6. Elif Kantar

15/16: 3. Amelie Fritsch

Paarturnen

Schüler: 1. Gwyn Krämer und Aylin Wojtech Erwachsene: 1. Hannah Süreth und Franziska Kraft

Mannschaftswertung:

1. Brilon von 12 Vereinen

