Olsberg: Glanzlichter laden zum entspannten Bummeln ein – Verkaufsoffener Sonntag

Im Rahmen der Aktion „Glanzlichter“ präsentiert der Ort auch seine alternative, zurückgenommene Weihnachtsbeleuchtung

Seit einigen Jahren sind die Adventsausstellungen unter dem wohlklingenden Motto „Glanzlichter“ eine feste Veranstaltungsgröße im November. Und auch in diesem Jahr präsentieren Miss Marple und Blumen Wenzel wieder ihre zauberhaft weihnachtliche Ausstellung – mit dem kleinen Unterschied, dass am ersten Ausstellungssonntag auch die übrigen Olsberger und Bigger Einzelhändler ihre Türen für Besucher öffnen und von 13.00 bis 18.00 Uhr ganz herzlich zum Bummeln und Shoppen einladen.

Glanzlichter-Sonntag

Neben den geöffneten Ladenlokalen lädt auch der Platz zwischen der Abteibäckerei und Miss Marple zum Verweilen sowie einer kleinen Stärkung ein. Hier halten u. a. ein Streetfoodwagen und ein Glühweinstand allerlei Köstlichkeiten für einen kleinen Zwischenstopp bereit. Abgerundet wird das Einkaufserlebnis an diesem Tag durch eine musikalische Untermalung, die an verschiedenen Stellen im Ort stattfindet. So dreht das MusikTaxi an diesem Tag seine Runden und begeistert mit Lounge, smoothen Jazzklängen, bekannten Partyhits sowie funkiger, rockiger oder weihnachtlicher Musik – denn „alles geht beim MusikTaxi!”.

Miss Marple und Blumen Wenzel laden zu Adventsausstellungen ein

Je weiter das Jahr voranschreitet, desto mehr kommt der Wunsch nach Ruhe und Gemütlichkeit auf. Und damit es zuhause so richtig schön heimelig, kuschelig und weihnachtlich wird, liefern Blumen Wenzel und Miss Marple an zwei Wochenenden hintereinander jede Menge Ideen, neue Trends und moderne Dekorationen für die eigenen vier Wände. Hier können Sie sich am 5. und 6. sowie am 12. und 13. November in den liebevoll dekorierten Geschäftsräumen wieder weihnachtlich einstimmen und sich den Einkaufsbummel mit kleinen Leckereien versüßen lassen. An den beiden Samstagen ist jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr und an den beiden Sonntagen von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Schauen Sie vorbei, Anja Wenzel und Anne Schulte-Holterhöfer freuen sich ganz herzlich auf Ihren Besuch!

Stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung einmal anders

Im Rahmen der Aktion „Glanzlichter“ präsentiert der Ort auch seine alternative, zurückgenommene Weihnachtsbeleuchtung. Zahlreiche Händler und Dienstleister haben sich darauf verständigt und beteiligen sich an dieser stimmungsvollen Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit, die durch Fördergelder aus dem Verfügungsfond der Initiative Ortskern Olsberg (IOO) ermöglicht wurde. Dazu erstrahlen zahlreiche, stilvolle Outdoor-Laternen vor den Geschäften, die nach Ladenschluss ihr heimeliges Licht im Sichtbereich des Ladenlokals verbreiten. Die verwendeten LED-Kerzen können – im Gegensatz zu der Beleuchtung an der Straßenlaterne – zeitgenau gesteuert werden und müssen so nicht die ganze Nacht über brennen. Darüber hinaus wird der Baum am Markt zu Beginn der Adventszeit noch festlich geschmückt und unterstützt damit die alternative, stillere Weihnachtsbeleuchtung.

Skibörse in der Schützenhalle Bigge

Ein weiteres Highlight, das insbesondere die Herzen vieler Wintersportfans höher schlagen lässt, findet in der Bigger Schützenhalle statt: die alljährlich von Sport + Mode Schettel und der Sparkasse Hochsauerland initiierte Skibörse, die in Olsberg und Umgebung bereits zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender avanciert ist. Hier haben Skisportbegeisterte die einmalige Gelegenheit, Kleidung und Ausrüstung für die ganze Familie für kleines Geld zu erstehen. Übersichtlich aufgereiht findet sich hier in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr allerlei Equipment für den kommenden Winter. Und das Beste daran: hier lässt sich nicht nur das ein oder andere Schnäppchen schlagen, sondern man trägt mit seinem Kauf auch zur Unterstützung sozialer und sportlicher Einrichtungen bei, die von den Erlösen profitieren. Angeboten wird neben gut erhaltener Wintersportausstattung auch Ski-Bekleidung in Kindergrößen und auch die Skibindungen werden vor Ort fachmännisch justiert. Im Umkehrschluss können natürlich auch eigene ausrangierte oder zu klein gewordene Kleidungsstücke oder Skiausrüstungen in bare Münze verwandelt werden. Abgerundet wird die beliebte Skibörse durch ein kleines, kulinarisches Angebot in Form von Kaffee, heißer Schokolade und frisch gebackenen Waffeln.

Die Abgabe der aussortierten Sachen erfolgt wie immer zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, der Basar von 13.30 bis 16.00 Uhr und die Abholung nicht verkaufter Artikel zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Die vielen ehrenamtlichen Helfer sorgen hierbei für einen reibungslosen Ablauf und stehen gerne mit Rat, Tat und Fachkompetenz zur Seite. Die Sparkasse Hochsauerland und Sport + Mode Schettel freuen sich auf zahlreiche wintersportbegeisterte Besucher. Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen und die Veranstalter bitten ausdrücklich darum, Abstand zu halten und eine Maske zu tragen.

Quelle: Anica Dickel, Beirat der Fachwelt Olsberg e. V.