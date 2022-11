Energie: Märkte, Optionen, Einsparmöglichkeiten – Fachhochschule Südwestfalen setzt Energiewendereihe mit Vorträgen fort

Der Begriff „Energiewende“ meint den Übergang von der Nutzung fossiler Energieträger und Kernenergie hin zu einer nachhaltigeren Versorgung über erneuerbare Energien.

Das Thema ist komplex. Es gibt viele wirtschaftliche, technische und rechtliche Implikationen, die mitgedacht werden müssen. Zusätzlich bringen politische und gesellschaftliche Ereignisse Dynamik in die Diskussion. Aus diesem Grund setzen Professor*innen der Fachhochschule Südwestfalen in Soest die „Energiewendereihe“ mit öffentlichen Vorträgen zum Thema fort.

Den erfolgreichen Auftakt der Reihe bildeten im vergangenen Wintersemester vier Vorträge zur Energiewende. Die Initiator*innen nehmen die gegenwärtige Dynamik und das große öffentliche Interesse am Thema zum Anlass, die Serie unter dem Motto „Preisexplosion in den Energiemärkten – Handlungsoptionen und Einsparmöglichketen“ fortzusetzen. Dabei stellen Professor*innen der Fachhochschule sowie externe Referent*innen neueste Erkenntnisse zu Themen wie der aktuellen Entwicklung an den Spot-Märkten, den verschiedenen Gas- und Kernenergiestrategien oder der Elektromobilität als Beitragsleister zur Energiewende vor. In weiteren Vorträgen geht es um die Praxissicht eines Fernleitungsnetzbetreibers oder um die Energieeffizienz von IT-Systemen. Die Beiträge richten sich an Studierende, Hochschulangehörige und an die interessierte Öffentlichkeit. Die Informationen werden fachlich fundiert und verständlich präsentiert und sollen Impulse für angeregte Diskussionen liefern.

Los geht es mit den beiden ersten Vorträgen am Mittwoch, 23. November. Thematisiert werden die aktuelle Entwicklung am Spot-Markt, die technischen Hintergründe sowie die politisch diskutierten Gas- und Kernenergiestrategien sein. Prof. Dr. Dina Dreisbach und Prof. Dr. Robert Bach (beide FH SWF) sind die Vortragenden. Anschließend geht es direkt weiter mit einem Vortrag unter dem Titel „Energiewirtschaft im Stress – die Praxisperspektive aus Sicht eines Fernleitungsnetzbetreibers“. Dr. Felix Rolli, Bereichsleiter Recht & Regulierung bei der Terranets bw GmbH Stuttgart, wird Themen wie Speicherstände, EU-Markteingriffe, den Preis der Versorgungssicherheit u.a. erläutern.

Im Vortrag von Prof. Dr. Bernd Propfe (FH SWF) am Mittwoch, 7. Dezember, wird es um die Elektromobilität als Beitragsleister zur Energiewende gehen.

Im vorerst letzten Vortrag am Mittwoch, 14. Dezember, spricht Dr. Marc Hagemeyer vom Unternehmen Delta Energy Systems, Senior Design Engineer aus Soest, über hocheffiziente Stromversorgungssysteme für Datacenter und IT-Infrastruktur. Alle Vortragsnachmittage starten um 17 Uhr und finden im Audimax der Fachhochschule Südwestfalen, Raum 11.007, Lübecker Ring 2, in Soest, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen im Netz unter http://www.fh-swf.de/cms/energiewende.

Quelle: Sandra Pösentrup (M.A.) Ansprechpartnerin Presse / Marketing Soest

Fachhochschule Südwestfalen, Dezernat 5: Hochschulkommunikation

Bildquelle: Canva