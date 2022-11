Herbstabschlussübung der Jugendfeuerwehr der Stadt Olsberg

Das ausgewählte Übungsszenario in diesem Jahr war eine Brandbekämpfung und Personensuche an der Schützenhalle im Ortsteil Elleringhausen

Am Freitag den 28. Oktober 2022 fand die diesjährige Herbstabschlussübung der Jugendfeuerwehr der Stadt Olsberg statt. Das ausgewählte Übungsszenario in diesem Jahr war eine Brandbekämpfung und Personensuche an der Schützenhalle im Ortsteil Elleringhausen. Nach einer kurzen Besprechung mit den Ausbildern der 4 teilnehmenden Jugendfeuerwehren aus Assinghausen, Bigge – Olsberg, Elleringhausen und Elpe wurden die Jugendlichen in gemischte Gruppen aufgeteilt. So wurden die Einsatzfahrzeuge nicht nur, wie gewohnt, von den Jugendlichen aus der jeweiligen Einheit besetzt und alle mussten miteinander arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. So konnte der Zusammenhalt in der Gruppe gefestigt werden. Getreu dem Motto: Wir sind die Jugendfeuerwehr der Stadt Olsberg.

Während durch die Bestatzung von zwei Fahrzeugen die Wasserentnahmestelle am Gierskoppbach oberhalb des Sportplatzes hergerichtet und eine etwa 200 m lange B – Schlauchleitung bis zur Schützenhalle verlegt wurde, begann die Mannschaft eines weiteren Fahrzeuges an der Schützenhalle mit der „Brandbekämpfung“ über Strahlrohre von außen. Ein weitere Fahrzeugbesatzung leitete sofort die „Personensuche“ im Gebäude ein. Um diese so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde der Kellerbereich der Schützenhalle mit Disconebel verraucht und zwei Dummys versteckt. Diese mussten gefunden und anschließend gerettet werden. Die vorgehenden Trupps im Gebäude trugen „schweren Atemschutz“, um die Situation für die Jugendlichen noch realistischer darzustellen. Die Atemschutzgeräte der Jugendfeuerwehr sind natürlich keine echten Geräte, sondern Attrappen, bestehend aus den Trägerplatten von ausgemusterten Atemschutzgeräten, sowie Materialien aus dem Baumarkt, um die Atemluftflasche zu simulieren. Die Atemschutzmasken wurden ebenfalls so umgebaut, dass keine Ventile oder Sichtscheiben mehr verbaut sind. So können die Jugendlichen mit aufgesetzter Maske ganz normal Atmen, haben aber das Gefühl, ein echtes Atemschutzgerät zu tragen. Die gesamte Ausrüstung ist somit nicht schwerer, als ein Schulrucksack.

Nach erfolgreicher Übung wurde mit allen Beteiligten der Hochleistungslüfter aufgestellt und vorgeführt, danach wurden alle Gerätschaften wieder in den Fahrzeugen verstaut. Anschließend trafen sich alle Beteiligten am Feuerwehrhaus der Löschgruppe Elleringhausen zu Bratwurst und kühlen Getränken. Durch den einheitlichen Ausbildungsstand der angehenden Feuerwehrfrauen und Männer war die Übung ein voller Erfolg. Alle Jugendlichen hatten großen Spaß, so zu arbeiten, wie die großen Vorbilder in der Feuerwehr Olsberg. Die Nachwuchsretter und Ausbilder bedanken sich bei dem Mehrzweckhallenverein Elleringhausen für die Unterstützung und das zur Verfügung stellen der Schützenhalle.

Quelle: Edgar Schmidt, Pressesprecher der Feuerwehr Olsberg

Bilder: Justin Röder, Feuerwehr Olsberg