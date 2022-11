Frankreich-Fans aufgepasst: Bretonischer Folk mit „An Erminig“ in Meschede

Eine keltische Harfe, ein Dudelsack, eine Bombarde und ein Akkordeon sind einzeln betrachtet bereits faszinierende Musikinstrumente. Von „An Erminig“ in Einklang gebracht, sorgen sie für mitreißende Melodien, die die Zuhörerenden auf eine Reise in die Bretagne mitnehmen. Am Samstag, 26. November 2022 wird das Trio ab 20.00 Uhr (Einlass 19.15 Uhr) im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede, Kampstr. 8 rein akustisch aufspielen.

Der WERKKREIS KULTUR MESCHEDE freut sich nach sehr langer Zeit wieder einmal keltische Musik aus der Bretagne anzubieten. Für alle frankophilen Fans von Alan Stivell ist dieses Konzert ein Muss, spiegelt es doch die französische Lebensart der Region sehr gut wieder. Das Programm bietet einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Einblick in das Leben früherer Zeiten, wobei auch gelegentlich auf das Hier und Jetzt Bezug genommen wird.

Das Trio AN ERMINIG setzt sich zusammen aus:

Barbara Gerdes (keltische Harfe, Bombarden, Flöten)

Andreas Derow (Gesang, schottischer Dudelsack, Geige, Akkordeons, Drehleier)

Hans Martin Derow (Gitarre, irische Bouzouky, Akkordeon, Gesang)

Die Brüder Derow wohnen grenznah im Saarland, und Barbara Gerdes einen Hopser weiter in der französischen Stadt Rouhling. In Frankreich gilt AN ERMINIG in der Szene als voll integrierte nationale Band mit ebenso vielen Konzerten wie in Deutschland.

Karten gibt es ab sofort an den Tourist-Informationen in Brilon, Meschede sowie Olsberg, oder online unter www.reservix.de zum Preis über 16 €, und Restkarten an der Abendkasse für 20 €. Weitere Infos unter www.an-erminig.de

Samstag, 26.11.2022, 20:00 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede, Kampstraße 8

Quelle: Werkkreis Kultur Meschede e.V.