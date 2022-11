Aktionstag zur Ausstellung „Meta-Trips durch Korridore“ in der Fachhochschule Südwestfalen am 1. Dezember

Walkabout im Traumpfadkorridor – Aktionstag zur Ausstellung „Meta-Trips durch Korridore“ in der Fachhochschule Südwestfalen am 1. Dezember

Meschede. Am 1. Dezember findet ein weiterer Aktionstag zur Kunstausstellung Meta-Trips durch Korridore in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede statt. Um 18 Uhr stellen Ulrike Hanses und Daniel Fitzke den Traumpfadkorridor vor und wie dieser aus einem Walkabout durch das Sauerland entstanden ist.

„Walkabout nennen es die Ureinwohner Australiens, wenn sie sich auf die Traumpfade oder Songlines begeben, auf denen sie den uralten Wegen ihrer Ahnen folgen“, erklärt Kurator Ulrich Rützel. Die Traumpfade durchziehen den Kontinent wie ein unsichtbares Geflecht von Wegen, die sich an Landmarken und Naturphänomenen orientieren. Die Heroen der Traumzeit seien einst auf diesen Pfaden gewandelt und hätten durch ihre Gesänge die Wirklichkeit erschaffen. „Jedes Volk, so sagen die Aborigines, hat seine eigene Traumzeit“, so Rützel.

Am Aktionstag berichtet das Lenner Künstlerpaar Ulrike Hanses und Daniel Fitzke von ihrem Walkabout durch das Sauerland, aus dem ihr Traumpfadkorridor entstanden ist. Der Traumpfadkorridor – das ist ein Teilabschnitt der insgesamt 173 langen Kunstausstellung im Gebäude der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede. Er sucht Zugänge zu lokalen Traumpfaden durch künstlerischen Ausdruck, Symbolik, Geografie, Botanik, Architektur und Mythologie. Natürliche oder von Menschen geschaffene Marken werden zu Portalen in die dahinterliegende Traumzeit. Die Portale haben Hanses und Fitzke im Bild festgehalten. Der Weg in die Traumzeit führt über kaleidoskopisch verfremdete und mithilfe digitaler Technik generierter Variationen und Muster.

Hanses und Fitzke laden zum Mitmachen ein, digital und interaktiv: „Wer möchte, kann sich dazu die KaleidaCam-App auf das Smartphone herunterladen und eigene Bilder unter dem Hashtag #traumpfadkorridor auf Instagram posten.“ Aber auch diejenigen, die einfach nur den Geschichten über die Traumzeit und die Traumpfade lauschen und den Korridor sowie die übrige Ausstellung erkunden möchten, seien herzlich willkommen. Einlass ist am 1. Dezember um 17 Uhr und damit Zeit für einen Gang zum Weltenzeit-Banner und durch die Ausstellung.

Die Ausstellung „Meta-Trips durch Korridore“ ist noch bis Ende Januar zu besichtigen. Während dieser Zeit finden regelmäßig weitere Aktionstage statt. Die nächste Veranstaltung widmet sich am 15. Dezember dem Klangkorridor der Kommunikation. Nähere Informationen zur Ausstellung und weitere Events sind zu finden unter www.korridore-ausstellung.de

Quelle: Dipl.-Kfm. Christian Klett, Sachgebietsleiter Presse / Marketing, Stv. Pressesprecher

Fachhochschule Südwestfalen – Meschede

Bild: Titel – Im Traumpfadkorridor ringelt sich Besucherinnen und Besuchern eine Regenbogenschlange entgegen

Foto: Christian Klett, FH Südwestfalen

Bild: Im Bericht – Ulrike Hanses und Daniel Fitzke,

Foto: Wolfgang Krämer