Baustellenbesichtigung im 3. Geschoss des Woolworthgebäudes bei der Tanzschule Hoff in Brilon – „Die Möglichkeiten sind enorm“, so Thomas Mester

Baustellenbesichtigung im 3. Geschoss des Woolworthgebäudes bei der Tanzschule Hoff in Brilon

Dominic Hoff, Inhaber der Tanzschule Hoff, freut sich sehr, die Vertreter der Stadt Brilon, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch sowie Wirtschaftsförderer Oliver Dülme und Thomas Mester von Brilon Kultour, zu einem Baustellengespräch im 3. Geschoss des Woolworthgebäudes in Brilon begrüßen zu dürfen. Auch wenn sich aktuell noch alles im Rohbau befindet, man kann erahnen welche Dimensionen die neue Tanzschule einmal haben wird.

Die Tanzschule Hoff ist im benachbarten Willingen schon lange etabliert und in Kürze wird das Team den Sprung nach NRW wagen.

„Wir waren schon länger auf der Suche nach einer passenden Location. Hier, mitten in der Innenstadt von Brilon, haben wir topmoderne Räumlichkeiten gefunden, die wir optimal auf unsere Bedürfnisse ausrichten können. Wir freuen uns sehr, dass es bald losgehen kann.“, so Dominic Hoff. In der Tat, bis zur Eröffnung ist es nicht mehr lang. Wenn alles glatt geht und die letzten Umbauarbeiten abgeschlossen sind, sollen die ersten Tanzkurse bereits im Frühjahr 2023 stattfinden. „Für die Stadt Brilon ist es eine Bereicherung.“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Eine Tanzschule mit diesem breiten Angebot hatten wir vorher noch nicht in Brilon. Es wird eine Tanzschule, die mehr als nur den klassischen Tanzkurs anbieten wird. Das Konzept von Herrn Hoff hört sich sehr vielversprechend an.

„Wir freuen uns sehr, dieses Angebot demnächst hier in Brilon zu haben.“

Allerdings gab es bezüglich des Standortes im Vorfeld einige Diskussionen, für Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme völlig unverständlich: „Die dritte Etage wurde früher maximal als Lagerraum genutzt. Jetzt haben wir mitten in der Innenstadt ein zusätzliches Angebot, was Menschen anzieht und gerade in den Randzeiten, einen Tanzkurz besucht man ja eher in den Abendstunden, für zusätzliche Frequenz in der Innenstadt sorgen wird.

Es werden auch Menschen aus dem Umland nach Brilon kommen, die unsere Innenstadt vielleicht noch gar nicht kennen.

Genauso sieht es auch Dominic Hoff. Es gehört zum Konzept der Tanzschule, Menschen aus der näheren Umgebung anzusprechen. „Es ist uns wichtig, Menschen zusammen zu bringen, die sich sonst nicht unbedingt kennen. Wir sprechen wirklich alle an, die sich für das Thema Tanzen interessieren. Wir werden ein Ambiente schaffen, welches es so im HSK nicht gibt. Mit einem kleinen gastronomischen Angebot, was zum Verweilen einlädt.“Doch damit nicht genug, auch als Veranstaltungslocation kann man die Tanzschule zukünftig nutzen. Hochzeiten, Abschlussbälle, vieles ist möglich.

„Die Möglichkeiten sind enorm“, so Thomas Mester.

„Solche Räumlichkeiten haben wir bisher nicht. Es wird ganz neue Optionen geben, wir können uns darauf freuen, was hier in Zukunft passieren wird.“. Doch zunächst müssen die Umbauarbeiten zu Ende gebracht werden. Dominic Hoff ist, was das angeht, optimistisch: „Es geht gut voran. Das Frühjahr sollten sich wirklich alle Tanzinteressierten vormerken.“

Bildunterschrift: Sind beeindruckt von den Dimensionen der neuen Tanzschule Hoff: v.l.n.r.: Oliver Dülme, Inhaber Dominic Hoff, Thomas Mester, Dr. Christof Bartsch.

Quelle: Oliver Dülme, BWT Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer