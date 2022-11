Am ersten Dezember öffnet sich das erste Fenster im Rahmen von „Bewegte Fenstergrüße im Advent“ für Brilon

Brilon. Am ersten Dezember öffnet sich das erste Fenster im Rahmen von „Bewegte Fenstergrüße im Advent“ für Brilon. Auch in diesem Jahr lädt das Minigottesdienstteam der Evangelischen Kirchengemeinde Brilon wieder alle dazu ein, die 24 Tage bis Weihnachten zu zählen. An jedem Tag steht ein besonders geschmücktes Fenster im Mittelpunkt, das Freiwillige aus Brilon hergerichtet haben. Die evangelische Kirchengemeinde hat vor zwei Jahren pandemiebedingt die „Briloner Fenstergrüße im Advent“ ins Leben gerufen. 2012 gestaltete der Briloner Frauenchor Just for Joy zum zehnten Chorgeburtstag einen lebendigen Adventskalender. Zum 20. Chorgeburtstag beteiligen sich die Sängerinnen an den Fenstergrüßen in diesem Jahr.

Für die 24 Tage im Dezember gibt es täglich ein besonders geschmücktes Fenster in Brilon zu entdecken. An einigen Tagen dazu manch klangvolle, köstliche oder kreative Überraschung um 18 Uhr.

Am ersten Dezember wird beispielsweise Dirk Mündelein Gitarre spielen, am zweiten Beate Ritter etwas vortragen, am 7. Dezember singt der Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde, am 12. und 19.12. sorgt der Chor Just for Joy für klingende Fenstergrüße und lädt am 15. Dezember zum Mitsingen ein. Am 16. Dezember öffnet ein Weihnachtsmarkt seine Pforten.

Alle Interessierten sind bis zum 24. Dezember 2022 eingeladen, vorbeizuschauen, und sich an den unterschiedlich geschmückten Fenstern von großen Einrichtungen (Stadtbibliothek, Caritas, BWT-Lädchen), von Kindern (KiTa Hollenkinder, Kindertagespflege Pillefuß) oder Privatpersonen zu erfreuen. Ein kleiner Spaziergang Tag für Tag, um sich auf das bevorstehende Fest der Geburt Jesu Christi vorzubereiten, ein Moment der Besinnung, der (Vor-)Freude, des Innehaltens.

Eine Übersicht aller Fenster gibt es bei der BWT, Derkere Straße 10a sowie unter www.brilon.ekvw.de und www.just-for-joy.de.

Quelle: Frauke Brauer, Vorsitzende Just for Joy