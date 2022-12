Sternsinger endlich wieder in Brilon unterwegs: Infotreffen am 12. Dezember

Die Vorbereitungen für die Aktion Dreikönigssingen haben in Brilon begonnen. Nach kreativen Aktionsformen in den vergangenen beiden Jahren wollen die Sternsinger dieses Mal wieder an den Haustüren unterwegs sein. In der Briloner Kernstadt bringen die Sternsinger am 6. und 7. Januar (Freitag und Samstag) den Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder. Dieses Mal steht bei der Aktion das Thema Kinderschutz am Beispiel von Indonesien besonders im Fokus.

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ werden Projekte unterstützt, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen und Gewalt verhindern.

Alle interessierten Kinder und Jugendlichen, die in Brilon beim Sternsingen mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen zum unverbindlichen Infotreffen am Montag, 12. Dezember um 16.30 Uhr im Kath. Pfarrzentrum (Kirchenstraße 3). Die Teilnahme empfiehlt sich besonders für alle Neueinsteiger, aber ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion. Interessierte Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen. Eine Anmeldung ist für das Infotreffen nicht notwendig.

Das Vorbereitungsteam freut sich wieder auf viele engagierte Kinder und Jugendliche beim Sternsingen. Infozettel mit der Möglichkeit zur Sternsinger-Anmeldung liegen ab sofort in den Schulen, Kirchen und an anderen Orten aus. Alle Infos und die digitale Anmeldung sind außerdem unter www.pastoralverbund-brilon.de zu finden.

Bildunterschrift: „Segen bringen, Segen sein“- Unter diesem Motto sind die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres unterwegs.

Bildquelle: Martin Steffen – Kindermissionswerk