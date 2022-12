Dirk Wiese: Politischer Austausch der anderen Art – Mannschaft von TRILUX spielt gegen den FC Bundestag

Am Dienstagabend war die Fußballmannschaft der Firma TRILUX aus Hüsten in Berlin zum Spiel gegen den FC Bundestag zu Gast. Die Mannschaft, deren Mitglieder sich sonst eher mit Leuchtmitteln aller Art auseinandersetzen, war 2016 schon einmal gegen den FC Bundestag angetreten.

„Ich freue mich daher sehr, dass es in diesem Jahr wieder einmal geklappt hat! Nachdem wir uns im Jahr 2016 noch in einem etwas einseitigen Spiel geschlagen geben mussten, so war das Spiel in diesem Jahr wesentlich ausgeglichener, beide Mannschaften hatten gute Chancen und ich konnte das Tor des FC Bundestags erfolgreich verteidigen. Das war ein verdientes 1:1 für beide Seiten!“, so Dirk Wiese zu dem Spiel.

Das Spiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin war von Anfang an sehr spannend und beide Mannschaften wollten zeigen, was sie können. Tore fielen allerdings erst in der zweiten Hälfte des Spiels. Zuerst traf TRILUX aus Abseits verdächtiger Position zum 1:0, doch der FC Bundestag konnte mit einem Anschlusstreffer den Ausgleich machen. Mit dem Ergebnis sind beide Mannschaften zufrieden vom Platz in die dritte Halbzeit gegangen, wo noch das eine oder andere Bier in geselliger Runde getrunken wurde.

Im FC Bundestag können alle Parlamentarier des Deutschen Bundestags mitspielen und er ist eine feste Institution des Bundestags. Hier stehen Spaß, Teamgeist und Fairness im Vordergrund und weniger die Partei- und Fraktionszugehörigkeit. Die Mannschaft spielt jeden Dienstag in Sitzungswochen meistens gegen Mannschaften aus den Wahlkreisen einzelner Abgeordneter.

Ihr wollt auch mal gegen den FC Bundestag antreten? – Alle Infos dazu gibt es auf fc-bundestag.de! Ich freue mich über Mannschaften aus dem Sauerland!

Leah Bartsch, Mitarbeiterin / Dirk Wiese Büro Berlin

Bild: Büro Dirk Wiese