Dirk Wiese freut sich über Anerkennung für das „Haus am Kirchplatz“ in Schmallenberg

Dirk Wiese freut sich über Anerkennung für das „Haus am Kirchplatz“ in Schmallenberg

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese freut sich für das Projekt „Haus am Kirchplatz“ in Schmallenberg, das bei der heutigen Preisverleihung des Wettbewerbs „Menschen und Erfolge“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) in der Kategorie „Wohnen“ mit 3.000 Euro als nur eines von zwei Projekten ausgezeichnet worden ist.

„Eine tolle Leistung! Ich gratuliere der Verantwortlichen der Familie Falke zu ihrer erfolgreichen Bewerbung um diesen Preis! Die Mitte eines Ortes ist seit jeher ein wichtiger Begegnungs-, Versorgungs- und Wohnort in ländlichen Räumen wie dem Hochsauerlandkreis. Aber auch geeigneten Wohnraum zu finden, wird für viele Menschen mittlerweile immer schwieriger – insbesondere, wenn bestimmte Anforderungen bestehen: Für junge Menschen sind bezahlbare Preise und Mietmöglichkeiten ausschlaggebende Kriterien, für ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigungen sind es kurze Wege und eine gute Versorgungsumgebung. Trends wie kleinere Wohnflächen oder gemeinschaftlich genutzte Wohnräume sind Chancen für das Wohnangebot in zentralen Lagen“, erklärt Dirk Wiese.

„Die Wettbewerbsbeiträge in diesem Themenfeld zeigen kreative, innovative und bedarfsgerechte Wohnangebote in Stadt- und Ortszentren auf. Dass die Familie Falke genau diese Kriterien vorbildlich erfüllt mit der Umwandlung und Sanierung des alten Familiensitzes in moderne Wohnungen und Gewerbeflächen, zeigt, dass das ein notwendiger Wandel positive Veränderungen bewirken kann, beispielsweise auch durch die Schaffung einer Tiefgarage und eines Bereichs mit Wegen, Wiese, Grünpflanzen und Sitzgelegenheiten“ führt Dirk Wiese weiter aus.

Zum Projekt „Haus am Kirchplatz“: Im Ortskern der Stadt Schmallenberg ist an zentraler Stelle ein Objekt mit 19 Wohnungen in einem Alt-/Neubau in nachhaltiger Bauweise entstanden. Für das Objekt wurden zwei zwischenzeitlich nahezu komplett leerstehende, an den Altbau angrenzende Bestandsgebäude abgerissen, um Platz für zwei neue Gebäude zu schaffen, die sich harmonisch in das historische Altstadtbild einfügen. Der ortsbildprägende Altbau „Kirchplatz 2“wurde hingegen erhalten und umfangreich saniert. Das Haus bietet auf drei Etagen überwiegend kleine Wohneinheiten. Neben privaten Terrassen und Balkonen steht allen Mieterinnen und Mietern ein Gemeinschaftsgarten zur Verfügung. Darüber hinaus sind im Gebäude zwei ortstypische Gewerbeeinheiten entstanden, wodurch die Ortsmitte gestärkt wird.

Bereits zum siebten Mal zeichnet das BMWSB Projekte im Rahmen des Wettbewerbs „Menschen und Erfolge“ aus, dieses Jahr lag der Schwerpunkt auf dem Fokus „Neues Füreinander in der Mitte“. Mit dem Wettbewerb wird der Blick bewusst auf Initiativen im ländlichen Raum gerichtet, dabei standen in diesem Jahr Projekte die zur Belebung von Stadt- und Ortszentren beitragen im Fokus. Ausgezeichnet werden Ideen sowie das bemerkenswerte Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Akteure. Mit dem Wettbewerb soll einerseits den Initiativen gegenüber Wertschätzung zum Ausdruck gebracht und die geleistete Arbeit gewürdigt werden. Andererseits geht es darum, dass diese Projekte und kreativen Ideen als Anregung für weitere Initiativen dienen. Die Beiträge 2022 gliedern sich in die Themenfelder „Begegnen“, „Versorgen“ und „Wohnen“, insgesamt wurden 160 Beiträge eingereicht.

Quelle: Sandra Lechelt – wissenschaftliche Mitarbeiterin – Dirk Wiese, Mitglied des Deutschen Bundestages

Fotocredit: Marco Urban