Josefsheim öffnet seine Tore im Advent! Endlich wieder einige Aktionen: Vom Adventskalender in der Kirche, über Konzerte und Messen bis zum Spatenstich auf dem Franziskushof

Bigge. Vom Adventskalender in der hauseigenen Kirche bis hin zum Waffelbacken, von einem grandiosen Konzert des Kammerorchesters Olsberg der HSK-Musikschule bis hin zu vielen feierlichen Messen: Das Josefsheim stimmt sich und seine Besucher auf Weihnachten ein.

„Endlich wieder gemeinsam singen!“ und „Merkst Du auch, wie schön es ist?“ Besucher-Kommentare, wie diese beiden, die so vieles ausdrücken, fielen spontan beim Konzert des Kammerorchesters Olsberg der HSK-Musikschule. Das Ensemble trat am 2. Advent gemeinsam mit dem interkulturellen Chor im Josef-Prior-Saal auf. Endlich wieder sind Inklusion und Teilhabe auch auf dem Bigger Campus möglich und dann noch mit einem derart festlichen Konzert, das sorgte auch für ein paar Tränchen in den Augen. Die Gänsehautstimmung, die das Orchester unter Leitung von Marcos Kopf dann erzeugte, sie ging einmal durch alle Reihen.

Gemeinsam mit den Solisten Emilia & Natalia Lentas (Cembalo), Nele Pasternak (Flöte) und Theresia Pflüger (Violine) spielte das Ensemble Werke von Bach und Tschaikowsky. Im zweiten Teil kamen die jüngeren Musikschüler dazu und bereicherten das Orchester auch für die Weihnachtslieder, die alle von Herzen mitsangen. Die Liedtexte fanden sie auf ihren Plätzen. Es war Balsam für die Seele, das komplett gemischte Publikum aus Menschen mit und ohne Behinderung „Es kommt ein Schiff geladen“ singen zu hören bzw. selbst mitzusingen.

Und wer noch mehr hochwertige und festliche Musik möchte, gern! Am Sonntag, 18. Dezember, beginnt um 17 Uhr das Benefiz-Weihnachtskonzert der Eintracht Olsberg zugunsten des Freundes- und Fördervereins für das Josefsheim in der Konzerthalle Olsberg.

Jeden Tag ein neues Kläppchen

„Ja, endlich wieder! Wir freuen uns über alle, die den Weg zu uns finden. Die Türen stehen offen und wir wünschen allen einen schönen Advent und schon einmal frohe Weihnachten“, sagt Janine Rottler, pädagogische Geschäftsführerin des Josefsheims. Die Konzerte sind nur zwei von vielen schönen Adventsaktionen. So lohnt sich unbedingt ein Abstecher in die Kirche, wo sich jeden Tag ein neues Kläppchen des Adventskalenders öffnet. Er wurde Ende November, verbunden mit einer gemütlichen Stunde, aufgebaut. Es sind wunderschöne Bilder, gemalt von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen, um alle Betrachter zu erfreuen. Und das sieht man den Werken an, egal ob lachender Nikolaus, stimmungsvolle Kerze oder Aquarell-Engel mit Herz auf einer blauen Wolke. Doch mehr sei nicht verraten, nur so viel: Unter Leitung und Mitwirken von Josefsheim-Kunsttherapeutin Melanie Vogel sind beeindruckende Arbeiten entstanden, die – dank der Unterstützung des Fördervereins – alle auf einer eigenen Staffelei die Kirche schmücken. Viele noch verhüllt, einige schon entdeckt. „Sie schaffen jeden Tag aufs Neue eine weihnachtliche Atmosphäre in unserer denkmalgeschützten Kirche“, freut sich auch Janine Rottler.

Adventscafé und Spatenstich für den Trailparcours am Franziskushof

Den Anfang der Weihnachts-Aktionen machte am 1. Advent der Förderverein des Josefsheims. Er verwöhnte Bewohner und Gäste im Café Sonnenblick mit Waffeln und selbstverständlich wurden auch hier die ersten Weihnachtslieder gesungen. Es gab außerdem bereits einen Kinoabend des Beirats bei heißem Punsch und Advents-Gebäck. Am nächsten Samstag, 10. Dezember, steht schließlich ein nächstes Highlight an: Auf dem Franziskushof erfolgt um 15 Uhr der Spatenstich für den Trailparcours, alle Förderer und Freunde sind herzlich zum Adventscafé eingeladen.

Info:

Gottesdienste in der Josefsheim-Kirche

Am Donnerstag, 15. Dezember, findet die Josefsheim-Jahresabschlussmesse für alle, die im Josefsheim arbeiten oder leben, statt. Zuvor und auch danach gibt es weitere Gottesdienste, zu denen ausdrücklich alle Freunde und Familien eingeladen sind, auch über Weihnachten: Den Anfang macht bereits am Sonntag, 11. Dezember, um 9.30 Uhr ein Gast-Wortgottesdienst der Rom-Partnerwallfahrt 2022. Am Heiligen Abend findet um 16.30 Uhr ein Wortgottesdienst in der Josefsheim-Kirche statt und am zweiten Weihnachtstag um 10.30 Uhr ein Festhochamt.

Quelle: Ulrike Becker, Josefsheim gGmbH

Foto Konzert: Gänsehautstimmung erzeugte das Konzert des Kammerorchesters Olsberg mit dem interkulturellen Chor der Musikschule des HSK im Josef-Prior-Saal des Josefheims am 2. Advent.

Bildrechte: ©Josefsheim/Ulrike Becker