Sanierungsarbeiten in der Grundschule Alme und der Gemeindehalle

Sanierungsarbeiten in der Grundschule Alme und der Gemeindehalle

Die Stadt Brilon hat in der Grundschule Alme und der Sporthalle (Gemeindehalle) umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Nach einem Ortstermin mit den Almer Ratsmitgliedern, Ortsvorsteher, der Schulleiterin der Verbundschule Alme-Thülen-Hoppecke, Frau Michaela Götte und dem Gebäudemanagement der Stadt Brilon wurden umfassenden Sanierungsarbeiten für erforderlich gehalten und nun umgesetzt.

Insgesamt 147.000 € flossen an der Grundschule in den Brandschutz sowie in neue Fenster, Heizkörper, Bodenbeläge, LED-Beleuchtung und die Renovierung des alten Parketts. Daneben wurde in neue Akustikdecken und in die Gestaltung der Klassenräume mit Mobiliar investiert. Die alte Schule ist nun in neuem Gewand ein guter Ort für zeitgemäßes Lernen und muss sich keinesfalls hinter den größeren Grundschulen der Kernstadt verstecken.

Vom Förderverein der Verbundschule Alme-Madfeld-Thülen wurde weiter ein Materialcontainer angeschafft. Er steht der Schule ab sofort zur Lagerung von Spielgeräten usw. zur Verfügung.

Daneben erfolgte eine umfassende Renovierung der Umkleiden in der Sporthalle. Hier wurde ein weiterer Betrag von rund 85.000 € investiert, um die in die Jahre gekommenen Duschen und Toiletten in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die Sport-/Gemeindehalle wird über den Schulsport hinaus auch von den unterschiedlichen Almer Vereinen genutzt.

Alle Arbeiten konnten durch heimische Firmen bzw. regionale Fachbetriebe ausgeführt wurden. An dieser Stelle wird ausdrücklich die gute Zusammenarbeit gelobt. Damit hat das Gebäudemanagement der Stadt Brilon insgesamt über 230.000 € zur Erhaltung und Modernisierung in Alme eingesetzt. Neben den Schulneu- und anbauten in der Kernstadt am Schulzentrum und an der Ratmersteinschule wurden so auch erhebliche Mittel in die Schulinfrastruktur der Briloner Ortsteile investiert.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: Stadt Brilon