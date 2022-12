Stimmungsvoller, gemütlicher Weihnachtsmarkt am Almer Entenstall

Alme. Die besondere Atmosphäre des Weihnachtsmarktes am Almer Entenstall lockte zahlreiche Besucher am 2. Adventssonntag in das Dorf an den Quellen. Jung und Alt, Gäste und Almer genossen hier einem gemütlichen Nachmittag mit einem vielfältigen Angebot. Die „Almetalmusikanten“ eröffneten um 14:00 Uhr den kleinen Weihnachtsmarkt mit stimmungsvoller Blechbläsermusik. Dem schlossen sich im Laufe des Nachmittags die Jungmusiker des Almer Musikvereins „Original Almetaler“ mit vorweihnachtlichen Weisen an. Auch eine Tanzgruppe Almer Mädchen begeisterte die Gäste. Besonders für die Jüngeren wurde ein Pony-Reiten angeboten, bei einem Schmied konnte man Hufeisen oder Nägel am offenen Feuer schmieden und mit dem „Almer Familientreff“ standen weihnachtliche Basteleien auf dem Programm.

Viele Käufer fanden die angebotenen hausgemachten Weihnachtsplätzchen, Marmeladen, Liköre u.a. sowie weihnachtlich/winterlichen Dekorationen und Kunsthandwerk von Weihnachtskarten bis hin zu Eichhörnchen-Futterstationen. Anlässlich des Barbara-Tages (4.12.) wurden Barbara-Zweige an die Gäste verteilt.

Kulinarisches hatte dieser Nachmittag auch wieder vieles zu bieten: heiße Hühnersuppe, Wildwurst-Schnittchen, Backschinken, Würstchen vom Grill sowie Kaffee und Platenkuchen ließen sich die große Anzahl der Besucher schmecken, wobei heiße Getränke die kühlen Temperaturen vergessen ließen.

Vieles was angeboten wurde, wurde gespendet. Die Organisatorinnen und die Vielen, die zu dieser gelungenen Veranstaltung beigetragen haben, freuen sich auch über beeindruckendes finanzielles Ergebnis. In diesem Jahr kann wieder ein beachtlicher Spendenbetrag an das Hilfsprojekt „pro dogbo“ in Benin/Westafrika weitergeleitet werden.

Quelle:Wolfgang Kraft, Brilon – Alme

Bild: Edgar Zühlke