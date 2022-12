Bester Start in die Wintersaison seit 12 Jahren – Optimale Bedingungen zur Schneeproduktion – Großes Liftangebot ab Wochenende

D er kälteste Dezember anfang seit 12 Jahren b ereitet der Wintersport-Arena Sauerland einen traumhaften Start in die Saison. Optimale Bedingungen zur Schneeproduktion

Der kälteste Dezemberanfang seit 12 Jahren bereitet der Wintersport-Arena Sauerland einen traumhaften Start in die Saison. Tief winterlich präsentiert sich die Landschaft. Erste Lifte laufen seit zwei Wochen. Richtig los geht es jedoch erst jetzt Am vierten Adventswochenende werden die beschneiten Skigebiete flächendeckend geöffnet sein.

Zu den aktuell bis zu 11 Zentimeter Schnee in der Landschaft werden am Sonntag nur ganze wenige hinzu kommen. Der Anblick der Bergwelt ist jedoch wie im Hochwinter: Weiß überzogene Wälder und Wiesen, vielfach blauer Himmel und Sonne. Nebel hat die Bäume in einen regelrechten Eispanzer gepackt und beschert Wintersportlern und Wanderern wunderbare Erlebnisse.

Die trockene Kälte ermöglicht bis Sonntag effektive Schneeproduktion. Bis dahin hoffen die Liftbetreiber, genug Schneedepots geschaffen zu haben, um die wirtschaftlich so wichtigen Weihnachtsferien zu sichern. Nach zwei Pandemiewintern, dem milden Winter 19/20 und in der aktuell unsicheren Strompreissituation kommt das gerade richtig. Wintersportler dürfen sich auf um die 50 Lifte freuen.

Umfangreiches Wintersportangebot in beschneiten Skigebieten

Nach dem ersten kleinen Start am zweiten Adventswochenende läuft der Skizirkus nun deutlich an. Am Wochenende werden in den beschneiten Skigebieten fast alle Liften laufen. Skifahren, Snowboarden, Roden – alles ist dann möglich. Und die Bedingungen sind sehr gut. Das hat am vergangenen Wochenende der Snowboard Weltcup in Winterberg gezeigt. Die weltbesten Raceboarder freuten sich über eine optimal präparierte Rennpiste. Diese Skigebiete werden öffnen:

Skiliftkarussell Winterberg

Seit zwei Wochen laufen dort einige Skilifte. Ab Donnerstag soll die gesamte Hauptachse laufen, ab Samstag fast alle Lifte. Darunter auch Rodellifte. An den Feiertagen durchgehend geöffnet. Vorerst kein Flutlicht.

Rodelparadies Ruhrquelle

Seit zwei Wochen läuft das Transportband für Rodler. Die Rodelpiste ist dick mit Schnee belegt.

Skigebiet Sellinghausen

Ist seit Montag bei 15 Zentimeter Naturschnee zum Rodeln geöffnet

Skigebiet Willingen:

Startet Mittwochabend mit einem großen Flutlichtaufgebot in die Saison. Der erste Flutlichtabend der Saison in der gesamten Region. Danach laufen alle Lifte täglich. Das Skigebiet plant vorerst einen Flutlichtabend pro Woche. Rodeln ist möglich.

Skidorf Neuastenberg

Startet am Samstag mit fünf Skiliften und einem Rodellift. Flutlichtski und Flutlichtrodeln am Samstagabend. Danach täglich geöffnet und voraussichtlich regulärer Flutlichtbetrieb.

Skikarussell Altastenberg

Startet am Freitag mit Kapellenhang und Brüchetalhang. Bei genug Schnee kommt am Samstag noch eine weitere Anlage hinzu.

Skigebiet Bödefeld Hunau

Startet am Freitag mit dem „Kleinen Skilift“ und dem Förderband für Rodler. Die Betreiber hoffen auf weitere Schneeproduktion, um den „Großen Lift“ und der „ Gipfellift“ sobald wie möglich starten zu können. Freitag und Samstag geht’s bei Flutlicht abends in die Verlängerung des Skitages. In der Vorweihnachtswoche ist nachmittags geöffnet. Dienstag, Donnerstag, Freitag Flutlicht. Heiligabend ist morgens geöffnet, am ersten Weihnachtstag geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag ist geöffnet mit Weihnachtsparty am Abend. Danach täglich geöffnet mit den regulären Zeiten.

Familienskigebiet Sahnehang mit Rodelpiste

Startet am Samstag mit allen Ski- und Rodelliften und ist danach täglich geöffnet.

Skigebiet Mein Homberg Züschen

Startet am Samstag mit Rodellift, Haupthang und Übungslift 1. Abends Flutlicht mit Après Ski Party. Sonntag ebenfalls geöffnet, während der Woche geschlossen. Ab dem 22. Dezember ist täglich zu den regulären Zeiten geöffnet.

Skigebiet Schlossberg Küstelberg

Starten am Freitag mit dem großen Kinderland und Erwachsenen-Skikursen.

Eschenberglifte Niedersfeld

Ab Samstag läuft der Rodellift.

Hesselbacher Gletscher

Öffnet Samstag um 14 Uhr

Langlauf

Noch sehr klein ist das Langlaufangebot. Nur vereinzelt sind kurze Rundloipen gespurt. Mangels Schneefall wird sich daran bis zum Wochenende noch nicht allzu viel ändern.

Beschneiung

Die Schneeerzeuger laufen bei Temperaturen ab minus fünf Grad besonders effizient. Der Energieeinsatz pro Kubikmeter Schnee ist gering. Darum nutzen die Skigebiete mit Beschneiung jedes Kältefenster, um mit dem so erzeugten Schnee mildere Phasen zu überbrücken. Auf gut präparierten Pisten gelagerter Schnee hält selbst bei leichten Plustemperaturen wochenlang.

Weihnachten und Weihnachtsferien

Mit den guten Schneereserven blicken die Betreiber der beschneiten Skigebiete optimistisch den bevorstehenden Feiertagen entgegen. Auch die Wetterberichte stimmen positiv. Es zeichnet sich eine konstant kalte, überwiegend trockene Wetterlage ab. Nur vorübergehend am Anfang der Vorweihnachtswoche steigen die Temperaturen leicht über null Grad.

Gut für die Skigebiete mit Beschneiung, aber schlecht für die kleinen Naturschneeskigebiete und den Langlauf. Beide warten nach wie vor sehnsüchtig auf Schneefall. Die Weihnachtstage könnten ein paar Flöckchen bringen, die Chancen dazu stehen gut. Doch das ist noch viel zu weit weg und zu unsicher, um sich darauf freuen zu können.

Täglich aktuelle Schnee-Infos gibt es unter www.wintersport-arena.de

Veranstaltungen

06.. – 08.01. BMW IBSF Bob & Skelton Weltcup in der Veltins EisArena in Winterberg

13.. – 15.01.2023 Junioren WM Bob & Skeleton in der Veltins EisArena in Winterberg

05.02. Nostalgie-Skirennen im Skidorf Neuastenberg

11. – 12.02. GOERLSSHRED TAKEOVER Snowpark Event für alle, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

11. – 12.02. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup in der Veltins EisArena in Winterberg

25.. – 26.02.EBERSPÄCHER Rodel Weltcup Saisonfinale in der Veltins EisArena in Winterberg

03. – 05.02. FIS Skisprung Weltcup an der Mühlenkopfschanze in Willingen

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: REDAKTIONSBÜRO SusanneSchulten / Wintersport-Arena Sauerland

Fotos: Skiliftkarussell Winterberg am dritten Adventswochenende

Fotocredit: Wintersport-Arena Sauerland / Stephan Peters

Skipiste Hesselbacher Gletscher, aktuell von Mittwoch 14. Dezember 2022