Den passenden (Master)Anschluss gefunden – Erste Absolventinnen des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Frühpädagogik an der Fachhochschule Südwestfalen verabschiedet

Vor gut drei Jahren legte die Fachhochschule Südwestfalen in Soest mit dem Masterstudiengang Frühpädagogik ein weiteres berufsbegleitendes Angebot auf. Konzipiert ist der konsekutive Master für Absolvent*innen der Bachelor-Studiengänge Frühpädagogik sowie vergleichbarer Studiengänge. Die ersten Absolventinnen wurden jetzt feierlich verabschiedet.

Ein Masterstudiengang mit frühpädagogischem Schwerpunkt, der flexibel studierbar ist – so lässt sich das Konzept zusammenfassen. Studierende können zum Sommer- und Wintersemester starten. Ein Großteil der Module ist in flexibler zeitlicher Abfolge studierbar. Auf diese Weise wurde im frühpädagogischen Bereich eine hochwertige Möglichkeit der Qualifizierung für eine breite Zielgruppe geschaffen. Die Akademisierung der frühpädagogischen Fachkräfteausbildung war insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener gesellschaftlicher Ansprüche an die frühe Bildung notwendig geworden. Als eine der ersten Studierenden hat Kristina Sabisch den Abschluss erworben. „Nach meinem Bachelor-Abschluss war dies der perfekte Anschluss-Master. Ich hatte die große Chance, hier am Fachbereich Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften als Wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten und zeitgleich studieren zu können. Das verlangt viel Energie und Disziplin ab. Für mich war die Kombination aber optimal, ich konnte das erworbene theoretische Wissen direkt in die Praxis umsetzen.“ Die Absolventin bleibt dem Fachbereich als Wissenschaftliche Mitarbeiterin erhalten und begibt sich jetzt auf die Suche nach einem Promotionsthema.

Die Idee zum Studiengang hatte Prof. Dr. Marie-Theres Roeckerath-Ries, damals Geschäftsführerin des Wissenschaftlichen Zentrums Frühpädagogik, Vorläufer des heutigen Fachbereichs. Inhaltlich geht es im Masterstudiengang Frühpädagogik um die wissenschaftliche Vertiefung und Erweiterung der erlernten Kompetenzen aus den entsprechenden kindheitspädagogisch orientierten Bachelorstudiengängen in ausgewählten Bereichen. Die Basis bilden drei Säulen:„Forschung und Transfer“, „Bildung und Erziehung“ sowie „Leitung und Management“. Die Regelstudienzeit beträgt 5 bis 6 Semester. Es hat sich gezeigt, dass der berufsbegleitende Master für Studierende mit verschiedenen Bachelor-Abschlüssen interessant ist. Diese kommen aus den Bereichen Frühpädagogik, Soziale Arbeit, Heil- und Rehabilitationspädagogik oder Lehramt. Da es aktuell sehr wenige vergleichbare Masterstudiengänge mit frühpädagogischem Schwerpunkt gibt, kommen Studierende aus ganz Deutschland zum Studium an die FH in Soest. Zurzeit sind 90 Studierende im Verbundstudiengang Frühpädagogik (MA) eingeschrieben.

Der frühpädagogische Masterabschluss qualifiziert zum einen für die direkte pädagogische Arbeit, zum anderen für höhere Leitungstätigkeiten sowie Beratungs-, Fortbildungs- oder Forschungsaufgaben und zur Promotion. Nach erfolgreichem Abschluss gehen viele Absolvent*innen Tätigkeiten bei Trägern, in der Fachberatung, in Jugendämtern und Fachverbänden, im Bereich der Weiterbildungen oder als Führungskraft in einer Einrichtung nach.

Ausführliche Informationen erhalten Interessierte auf der Website des Instituts für Verbundstudien unter https://www.verbundstudium.de/master/fruehpaedagogik.

BU: Studium und Beruf in Kombination, das erfordert eine Menge Disziplin. Der Aufwand hat sich für Kristina Sabisch (1.v.li.) und ihre Kommilitoninnen aber gelohnt. Foto: FH/Sandra Pösentrup

Quelle Text + Bild: Sandra Pösentrup (M.A.), Fachhochschule Südwestfalen