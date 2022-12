Unterstützung für den Caritasverband Brilon – Volksbank Brilon spendet 7.000 Euro für die Warenkörbe in Brilon und Olsberg

Immer mehr Bedürftige: Volksbank Brilon spendet 7.000 Euro für die Warenkörbe in Brilon und Olsberg – Unterstützung für den Caritasverband Brilon

Brilon. Das Jahr 2022 hat die Tafeln und Warenkörbe in der Region vor enorme Herausforderungen gestellt. Aufgrund steigender Lebenshaltungskosten und Energiepreise sowie des Kriegs in der Ukraine kommen immer mehr Bedürftige. Zugleich wird es immer schwieriger, eine ausreichende Menge an Lebensmitteln zu beschaffen und zur Verfügung zu stellen. Vor diesem Hintergrund fördert die Volksbank Brilon, Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL eG, die Arbeit der Warenkörbe Brilon und Olsberg unter dem Dach des Caritasverbands Brilon e.V. mit einer Spende über insgesamt 7.000 Euro.

Die Warenkörbe in Brilon und Olsberg versorgen aktuell insgesamt knapp 1.000 Menschen.

Damit hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt, vor allem durch Geflüchtete aus der Ukraine. Seit Oktober gilt in beiden Einrichtungen ein Aufnahmestopp. Etwa 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kümmern sich in Brilon und Olsberg um die Bedürftigen. Darüber hinaus wird den Menschen, die besonderen Beratungs- oder Hilfebedarf haben, von hauptamtlichen Mitarbeitern der Caritas geholfen. Ein zentrales Projekt ist auch die Aufnahme von 17 jungen Frauen mit einer geistigen Behinderung aus Kiew, die in einem Wohnheim betreut werden. Weitere Warenkörbe betreibt der Caritasverband Brilon in Winterberg und Medebach.

Thorsten Wolff, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL, betont:

„Die ehrenamtliche Arbeit der Warenkörbe ist im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts in unserer Region absolut unverzichtbar. Das hohe Engagement der Helferinnen und Helfer verdient höchsten Respekt, insbesondere auch, wenn man die schwierigen Rahmenbedingungen bedenkt. Deshalb ist es für uns als lokal verwurzelte Genossenschaftsbank selbstverständlich, dass wir dort helfen.“

Caritas-Vorstand Heinz-Georg Eirund bedankte sich für diese großzügige Spende:

„Diese Unterstützung kommt direkt bei den Menschen an. Sie ist ein deutliches Zeichen der Solidarität. Dank und Anerkennung für dieses großartige Zeichen.“

Die VerbundVolksbank OWL verzichtet in diesem Jahr erneut auf Weihnachtsgeschenke und unterstützt stattdessen Einrichtungen und Hilfsprojekte in OWL und im Altkreis Brilon, die sich um in Not geratene Menschen kümmern. Insgesamt stellt die VerbundVolksbank OWL in diesem Jahr 80.000 Euro zur Verfügung.

Bildunterzeile: Trafen sich zur Spendenübergabe: Thorsten Wolff, stellvertretender Vorsitzender der VerbundVolksbank OWL, Heinz-Georg Eirund, Vorstand Caritasverband Brilon, Ferdinand Klink, Regionalleiter der Volksbank Brilon, Birgit Schulze-Neumann, ehrenamtliche Verantwortliche beim Warenkorb Brilon, Ulrich Schilling, Koordinator beim Caritasverband Brilon, und Karl-Udo Lütteken, Generalbevollmächtigter der VerbundVolksbank OWL.

Quelle: Thorsten Heggen , Pressesprecher, VerbundVolksbank OWL eG