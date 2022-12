Deutsche streamten an Heiligabend so viel Musik wie noch nie

Am 24. Dezember liefen wieder einmal die Weihnachts-Playlisten heiß …

Stille Nacht, heilige Nacht? Von wegen! Am 24. Dezember liefen wieder einmal die Weihnachts-Playlisten heiß – und sorgten für einen neuen Musikstreaming-Rekord: Insgesamt 802 Millionen Abrufe verzeichnete GfK Entertainment binnen 24 Stunden, wodurch der diesjährige Heiligabend nun der Tag mit den meisten Streams aller Zeiten ist. Zum Vergleich: Am 24. Dezember 2021, dem bisherigen Rekordhalter, hatten noch 764 Millionen Streams zu Buche gestanden.

Allein „Last Christmas“ (Wham!) und „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey) wurden am Samstag über 5,5 bzw. 5,4 Millionen Mal abgerufen. Damit sind es die am zweit- und dritthäufigsten gestreamten Songs innerhalb eines Tages überhaupt. Nur an Heiligabend 2021 hatte „Last Christmas“ noch minimal mehr Klicks erzielt.

In den Offiziellen Deutschen Single-Charts baut „Last Christmas“ seinen Rekord als längstplatzierter Charthit indes weiter aus: Unglaubliche 160 Wochen hat der erstmals im Dezember 1984 eingestiegene Evergreen mittlerweile auf dem Buckel. „All I Want For Christmas Is You“ kommt auf 89 Wochen – davon 13 Wochen an der Spitze.

Fotocredit: AdobeStock 381397671