‚AOK-Sportel-Sonntage‘ in Arnsberg starten wieder am 15.Januar 2023: Bewegung und Freizeitspaß für die ganze Familie

HSK: Kinder erobern die Welt mit allen Sinnen, spielerisch und immer in Bewegung. Im Winter ist es für Eltern nicht immer einfach, dem natürlichen Bewegungsdrang ihrer Kinder einen Raum zu geben. Besonders wenn es draußen kalt, nass und ungemütlich ist und drinnen der Platz fehlt. Deshalb finden die seit Jahren beliebten ‚AOK-Sportel-Sonntage‘ nach der Corona-Pause endlich wieder statt. Gemeinsam mit dem TV Arnsberg 1861 e.V. (TVA) ruft die AOK NordWest an drei Sonntagen (15.01./26.02./19.03.) alle interessierten Familien zum ‚Mitsporteln‘ auf. Ab 15. Januar geht es los, dann kann sonntags in der Zeit von zehn bis 12:30 Uhr in der Sporthalle Sauerstraße, Sauerstr. 3-5 in Arnsberg wieder gespielt und getobt werden. „Bei den ‚AOK-Sportel-Sonntagen‘ können Arnsbergers Familien nach Lust und Laune klettern, balancieren, spielen und Neues ausprobieren“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

„Kinder brauchen Bewegung. Und die bekommen sie bei den ‚AOK-Sportel-Sonntagen‘, wo Bewegung und Spaß für die ganze Familie auf dem Programm stehen“, sagt Bernd Schenk, 2. Vorsitzender vom TVA. Familien mit ihrem Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter können das offene Bewegungsangebot in der Sporthalle Sauerstraße gemeinsam nutzen. Der Verein wird wechselnde Bewegungslandschaften aufbauen, in denen Familien gemeinsam toben und spielen können. „Mitzubringen sind gute Laune, Turnschuhe sowie bequeme oder sportliche Kleidung“, ergänzt Schenk.

Die Teilnahme an den ‚AOK-Sportel-Sonntagen‘ ist unabhängig von einer Vereins- oder AOK-Mitgliedschaft. Eine Familienkarte kostet vier Euro, eine Einzelkarte 1,50 Euro. Die in der Vorbereitung der Sportel-Saison vorgesehene und deshalb im Informations-Faltblatt beschriebene vorherige Online-Anmeldung wird bis auf weiteres ausgesetzt. Sollten sich aber aufgrund der Corona-Pandemie die Regeln ändern, weil beispielsweise Einschränkungen bei den Teilnehmerzahlen vorgegeben werden, wird die vorherige Online-Anmeldung notwendig werden. Unter aok.de/nw/events gibt es die aktuellen Infos. Es lohnt sich also vor dem Besuch des ‚AOK-Sportel-Sonntags‘ dort nachzuschauen.

„Kinder lieben es zu rennen, zu klettern und zu toben. Dabei sammeln sie für ihre Entwicklung wichtige Erfahrungen“, so Schneider, “gerade für Kinder ist es wichtig, Sport zu treiben. Denn immer mehr bewegen sich zu wenig und erreichen nicht einmal die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach sie sich mindestens eine Stunde täglich bewegen sollten. Hinzu kamen die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie mit dem Wegfall vieler Sportangebote in den Schulen und Vereinen. Das hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, so viel Bewegung wie möglich in den Alltag zu bringen. Als größte Krankenkasse im Land wollen wir unseren Beitrag dazu mit den ‚AOK-Sportel-Sonntagen‘ und vielen anderen Präventionsangeboten gern leisten.“ Laut der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland des RKI erreichen nur ein Viertel der Kinder und Jugendlichen die WHO-Empfehlungen. Mädchen sind dabei noch inaktiver als Jungen. Deshalb sollten Eltern mit gutem Beispiel vorangehen und sich am besten gemeinsam mit ihrem Nachwuchs bewegen.

Sowohl die Vereine als auch die AOK wollen Familien gern dauerhaft in Bewegung bringen. Daher wird ‚Mehrfach-Sporteln‘ extra belohnt: Kinder, die mindestens zweimal teilgenommen haben, können am 19. März bei der Abschlussverlosung gewinnen. Und es gibt für die kleinen Besucher ein ‚Bonbon‘ oben drauf. Das AOK-Jolinchen wird am 19.03. vor Ort sein. An diesen Sonntagen können die Kinder dort jeweils das Jolinchen-Sportabzeichen machen. Als Belohnung bringt Jolinchen für jedes Kind eine Medaille und eine Urkunde mit.

AOK-Versicherte erhalten für das regelmäßige Sporteln 100 Prämienpunkte, wenn die Besuche in der AOK-Sportel-Karte bestätigt wurde. Die Punkte bekommt, wer am Ende der Saison mindestens zwei Sportel-Punkte hat.

Alle Infos zu den Arnsberger ‚AOK-Sportel-Sonntagen‘ gibt es unter aok.de/nw/events

BU: Der ‚Sportel-Spaß‘ geht endlich wieder los und bringt Arnsberger Familien von Januar bis Mitte März an drei Sonntagen gemeinsam in Bewegung. Foto: AOK/hfr.

Quelle: Jörg Lewe, Stabsbereich Presse, AOK NordWest, Die Gesundheitskasse

Fotocredit: AOK NordWest, Die Gesundheitskasse