Briloner Sternsinger sind endlich wieder unterwegs und suchen noch Mitwirkende – Infos und die digitale Anmeldung sind unter www.pastoralverbund-brilon.de abrufbar.

Die Sternsinger suchen noch dringend weitere Mitwirkende, damit an möglichst vielen Türen geklingelt werden kann

In der Briloner Kernstadt bringen die Sternsinger am 6. und 7. Januar (Freitag und Samstag) den Segen zu den Menschen und sammeln für notleidende Kinder. Die Sternsinger suchen noch dringend weitere Mitwirkende, damit an möglichst vielen Türen geklingelt werden kann. Da aufgrund der Anmeldezahlen nicht alle Häuser besucht werden können, werden die Sternsinger auch auf andere kreative Wege zurückgreifen.

Am Samstag, 7. Januar sind sie wieder auf dem Marktplatz zu Gast und treten in regelmäßigen Abständen neben dem Wochenmarkt auf. Ausgegeben werden dabei die beliebten Segensbriefe die einen Aufkleber mit dem Segensspruch und einen persönlichen Gruß der Sternsinger enthalten. Die Segensbriefe liegen ab Samstag, 7. Januar auch in den Briloner Kirchen und in einigen Geschäften aus – solange der Vorrat reicht. Menschen, die das Haus nicht verlassen können, haben die Möglichkeit sich über den Anrufbeantworter des Pfarrbüros (Telefon: 02961 908 555) einen Segensbrief zu bestellen, der dann in den Briefkasten eingeworfen wird.

Dieses Mal steht bei der Aktion das Thema Kinderschutz am Beispiel von Indonesien besonders im Fokus. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ werden Projekte unterstützt, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen und Gewalt verhindern wollen. Von der Aktion Dreikönigssingen profitieren aber auch benachteiligte Kinder und Jugendliche in über 100 weiteren Ländern. Beispielsweise auch der Verein „Kinder in Rio e.V.“ der durch die katholische Kirche in Brilon regelmäßig Unterstützung erfährt.

Zu einem Vortreffen kommen die angemeldeten Sternsinger der Briloner Kernstadt am Mittwoch, 4 Januar um 15.00 Uhr im Pfarrzentrum zusammen. Neben der gemeinsamen Vorbereitung gibt es dabei auch leckere Waffeln und verschiedene Workshops. Die öffentliche Aussendung der Sternsinger findet am Freitag, 6. Januar um 9.00 Uhr in der Propsteikirche statt. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele engagierte Sternsinger und auf weitere Anmeldungen für einen oder beide Aktionstage. Alle Infos und die digitale Anmeldung sind unter www.pastoralverbund-brilon.de abrufbar.

Bildunterschrift: „Segen bringen, Segen sein“ – Unter diesem Motto sind die Sternsinger zu Beginn des neuen Jahres unterwegs.