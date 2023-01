Brilon – Krankenhausversorgung im Fokus: Thema „Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“

Am 31. Januar lädt die Briloner SPD zum Diskussionsabend zum Thema „Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“ in Tommy`s Restaurant & Bierstube in Brilon ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Hierzu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus nah und fern herzlich eingeladen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht auf der einen Seite die geplante Krankenhausreform der schwarz-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, welche nach ersten Einschätzungen insbesondere den ländlichen Raum massiv benachteiligen wird. Auf der anderen Seite die Vorschläge der Krankenhauskommission auf Bundesebene von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, welche nach Ansicht von Experten eine gute Grundlage sind, um die medizinische Versorgungsqualität vor Ort in den Krankenhäusern zu stärken und den ökonomischen Druck aus den Behandlungen zu nehmen. Hierzu soll das System der Fallpauschalen abgeschafft werden. Denn während bisher die Anzahl von Fällen ausschlaggebend ist, bekommt in den Reformvorschlägen die Qualität der Behandlung wieder ein größeres Gewicht. Das heißt: Qualität rechnet sich wieder mehr.

„Hierüber wollen wir an diesem Abend mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus nah und fern und eingeladenen Gästen diskutieren.“, so Dirk Wiese (MdB und Vorsitzender der Briloner SPD). Dies sind Lisa-Marie Kapteinat (MdL, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion für den Bereich Gesundheit), Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Detjona Gashi (Mitglied im Kreistag des Hochsauerlandkreis und examinierte Krankenschwester) und Rene Thiemann (Geschäftsführer Krankenhaus Maria-Hilf in Brilon). Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus nah und fern sind herzlich eingeladen.

Quelle: Dirk Wiese

Fotocredit: Krankenhaus Maria-Hilf Brilon