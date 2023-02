Brilon, den 08.02.2023. Die KiTa Wassermühle am Sintfeldweg 7 nimmt Form an.

Der Rohbau der Kindertagesstätte steht, bald folgt der Feinschliff an der Fassade und den Innenräumen, in denen ab dem KiTa-Jahr 2023/24 insgesamt 105 Kinder in sechs Gruppen betreut werden. Gestern wurde nun das Richtfest auf der Baustelle der KiTa gefeiert. Zugegen waren u. a. Stepke-Geschäftsführer Dr. Kurt Berlin, Geschäftsführer der Baufirma Alfons Aßhauer sowie Bauleiter Frank Decker. Aufseiten der Stadt Brilon war zudem Bürgermeister Dr. Christof Bartsch anwesend, als traditionell die Richtglocke geläutet wurde.

Mit Stepke-KiTas wird ein erfahrener, bundesweit tätiger gemeinnütziger Träger die KiTa Wassermühle eröffnen, der bereits Einrichtungen u. a. in Arnsberg, Bielefeld und Dortmund betreibt und nun sein Angebot mit seiner ersten Einrichtung in Brilon erweitert. Die Freude über den Baufortschritt und die baldige Eröffnung im Sommer ist bei allen Beteiligten groß. „Der Rohbau unserer KiTa Wassermühle steht. Auch die Fenster sind bereits eingebaut. Mit dem heutigen Richtfest leiten wir gemeinsam dennächsten Schritt zur Eröffnung ein“, betont Stepke-Geschäftsführer Dr. Kurt Berlin. Auch der Innenausbau hat bereits begonnen. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Stepke-KiTas durch die Vollendung unseres Neubaus schon bald das Angebot an KiTa-Plätzen in Brilon zu erweitern“, ergänzt AL-Kitabau-Geschäftsführer Alfons Aßauer.

Stepke steht für eine individuelle Betreuung der Kinder durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In jeder Einrichtung wird den Kindern ein entwicklungsförderndes und spannendes Raumkonzept sowie eine alltagsintegrierte Sprachbildung in einer sprachanregenden Umgebung geboten. In der KiTa Wassermühle entstehen u. a. großzügige Gruppenräume für ein vielseitiges Betreuungsangebot der Kinder, gemütliche Spiel- und Kuschelecken sowie eine große Turnhalle, die zur aktiven Bewegung und zum Austoben animiert. Jede Gruppe ist mit einer separaten Kinderküche ausgestattet. Ein Differenzierungsraum zur vielfältigen Nutzung, wie zum Schlafen und Entspannen, für die Frühförderung oder Kleingruppenarbeit rundet das Raumangebot ab. Zum Angebot der Einrichtung gehört auch eine Koch-Küche, in der täglich frisch für die Kinder gekocht wird. Das Gebäude wird durch ein großes Außengelände ergänzt. Hier werden die Kinder zukünftig zahlreiche Möglichkeiten haben, sich an der frischen Luft zu bewegen.

„Und wie man es von unseren anderen Einrichtungen gewohnt ist, bieten wir auch in der KiTa Wassermühle ein Betreuungskonzept an, das die Kinder in ihrer Entwicklung optimal unterstützt“, erklärt Jutta Thomas, Stepke-Regionalleitung für die Region Mitte. „Wir bedanken uns zudem für die großartige Zusammenarbeit mit der Stadt Brilon und der Baufirma AL-Kitabau. Gemeinsam erschaffen wir im Sinne des Stepke-Mottos eine ‚Richtig gute KiTa‘ hier in Brilon.“

Für die KiTa Wassermühle bietet Stepke KiTa-Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren und sucht aktuell noch motivierte pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.