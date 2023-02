Rösenbecker Musikverein und Chor „AufTakt spenden 1.000 Euro an Kindertagespflege „Zum Fuchsbau“

Rösenbecker Musikverein und Chor – Spende vom Weihnachtskonzert / U3-Gruppe wurde neu 2023 eröffnet

Der Rösenbecker Musikverein und der Chor „AufTakt“ haben einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die neue Kindertagespflege „Zum Fuchsbau“ in Rösenbeck übergeben. Das Geld haben die beiden Vereine durch Spenden beim gemeinsamen Adventskonzert im Dezember eingesammelt.

Beim Konzert, an dem auch die Blockflötengruppen und das Jugendorchester des Musikvereins mitwirkten, wurde schon der Hinweis gegeben, dass das Geld an den „Fuchsbau“ gespendet wird. In der vergangenen Woche war es so weit: Bernd Schlüter (1. Vorsitzender) und Norbert Kersting (Geschäftsführer) vom Musikverein sowie Gerd Becker (1. Vorsitzender) und Cornelia Kersting (Kassiererin) vom Chor „AufTakt“ übergaben den Scheck an Katharina Çam und Petra Lopez.

„Die Kinder sind die Zukunft, das ist auch im Musikverein so. Daher freuen wir uns, dass wir die Kindertagespflege unterstützen können“, so Bernd Schlüter. Gerd Becker ergänzt: „Es ist schön, dass wir die Spenden für einen guten Zweck hier im Dorf nutzen können.“ Katharina Çam, selbst im Chor „AufTakt“ aktiv, freut sich sehr über die Unterstützung. Die Erzieherin hat die U3-Gruppe „Zum Fuchsbau“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt zu Beginn des Jahres im Obergeschoss des Pfarrheims eröffnet. Grund ist, dass es im Dorf so viele Kinder gibt, dass der Betreuungsbedarf der Kleinsten vom Kindergarten „Wirbelwind“ allein nicht mehr abgedeckt werden kann. Unterstützt wird Katharina Çam bei ihrer Arbeit von der Tagesmutter Petra Lopez aus Petersborn. Der „Fuchsbau“ bietet Platz für neun Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren.

____________________________

Bild (Quelle: Musikverein Rösenbeck): Katharina Çam und Petra Lopez (mit dem Scheck in der Hand, v.l.)) freuen sich über den Scheck, den Norbert Kersting, Bernd Schlüter, Gerd Becker und Cornelia Kersting (v.l.) übergaben.

Quelle: Andreas Kemper (Musikverein Rösenbeck)