Winterberg – Willingen: Über 70 Lifte am Wochenende für Skifahrer und Rodler

Beschneite Skigebiete gut gerüstet für die zweite Hochsaison

Tief kalte Temperaturen in der Nacht, am Tage knapp unter null Grad, dick mit Schnee bedeckte Pisten und viel Sonne – das ist es was Wintersportler sich wünschen. Zurzeit erleben sie es. Bis zum Wochenende erwartet die Wintersport-Arena Sauerland ein Angebot von über 70 Liften für Skifahrer, Snowboarder und Rodler. Langlauf ist ebenfalls möglich.

Ski und Snowboard

Beste Wintersportbedingungen auf den beschneiten Pisten: Kälte und frisch produzierter Schnee machen dies möglich. Viele Abfahrten sind noch dick mit Schnee bedeckt. Wo noch nicht ganz so viel Schnee liegt, laufen zurzeit in der Nacht die Beschneiungsanlagen und produzieren aus klarem Wasser feine Flocken. Dies bei den sehr frostigen Temperaturen auch mit hoher Effizienz. Bis zum Wochenende sollen bis zu 70 Skilifte laufen.

Naturschnee kaum noch vorhanden, darum kein Wintersport auf Naturschneepisten.

Flutlicht

In mindestens vier Skigebieten soll in den nächsten Tagen Skifahren, teils auch Rodeln bei Flutlicht möglich sein. Freitag, Samstag. Dienstag und Mittwoch gehen in einem oder mehreren Skigebieten abends die Spots an. Meist beginnt die die Abendschicht zwischen 17.30 und 18.30 Uhr und endet gegen 21.30 oder 22 Uhr. Infos, welchen Skigebieten wann Flutlicht angeboten wird, gibt es online.

Rodeln

Zurzeit laufen 10 Rodellifte an den beschneiten Rodelpisten, in Willingen und Neuastenberg auch bei Flutlicht. Nach ein paar Nächten Beschneiung könnten zum Wochenende hin noch um die drei Lifte in den kleineren Gebieten hinzukommen. Rodeln auf Naturschneepisten und in der Landschaft ist nur noch an wenigen Stellen möglich.

Langlauf

Langlauf ist zurzeit nur in sehr hoch gelegenen Regionen möglich. Auf meist guter, aber teils etwas dünner Naturschneedecke sind knapp 80 Kilometer Loipen gespurt. Dieses Angebot wird sich in den nächsten Tagen im Großen und Ganzen halten. Nach dem Wochenende wird das Spuren von Loipen kaum noch möglich sein.

Im beschneiten Skilanglaufzentrum Westfeld eine 4,3 Kilometer lange Loipe im Stadionbereich auf guter Schneegrundlage gespurt. Die Betreiber produzieren zurzeit erneut Schnee, sodass sich die guten Bedingungen dort halten werden.

Winterwandern

Nachdem der sehr sonnigen Wochenmitte zeigt sich das Wochenende zwar weniger freundlich, aber weiterhin trocken. Auf den Bergen sind noch einige Schneeflecken zu sehen. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt lockt schönes Wanderwetter.

Wetter

Nach der tief kalten und sonnigen Wochenmitte lässt der Hochdruckeinfluss ab Freitag nach. Das Wochenende wird bedeckt und leicht milder, mit Temperaturen um null Grad. In der kommenden Woche steigt das Thermometer am Tag, insbesondere in der Wochenmitte. In der Nacht herrscht jedoch über dem Schnee weiterhin Bodenfrost. Während sich an den geschützten Stellen, insbesondere an den Nordseiten der Schnee sehr gut hält, wird der Sonneneinfluss an den Südseiten ihn etwas reduzieren. Das sind insgesamt positive Aussichten für die zweite Hochsaison, die sich mit den niederländischen Krokusferien und dem deutschen Karneval so langsam abzeichnet.

Rückblick

Der bisherige Winter ist zwar nicht besonders schneereich, doch hatte er durchaus positive Seiten. Die in zwischen dritte Beschneiungsphase sichert den Skigebieten mit Beschneiungsmöglichkeiten die zweite Hauptsaison. Im Monatsdurchschnitt waren Dezember und Januar beide zu mild, allerdings weit weg von Rekorden. Für die beschneiten Skigebiete ist jedoch die Durchschnittstemperatur wenig aussagekräftig. Sie benötigen hin und wieder Kälteperioden, um mildere Phasen mit dem erzeugten Schnee zu überbrücken. Dies hat die bisherige Saison möglich gemacht. Es gab bereits zwei Kälteperioden von jeweils zwei Wochen, Anfang Dezember und im Januar. Zudem aktuell ein paar weitere Tage. Die Kälte hat es in diesem Winter auch mal wieder bis in die Täler geschafft hat. So gab es beispielsweise in Hallenberg schon 18 Tage mit Dauerfrost.

The Takeover 4 // Görls Shred

The Takeover 4 // Görls Shred am 11. und 12. Februar ist ein Funpark-Event von Girls für Girls. Die Mädels haben einen Funpark aufgebaut, der allen Shred-Levels gerecht wird, samt Easy-, Medium- und Pro-Line. Getreu dem Motto: „stay wild and on target“ wird an diesem Wochenende einiges geboten. Neben einem Coaching „first steps im Funpark“, einer Tombola und einer Expo Area, gibt es eine Jib-Session und „Goodies for Tricks“. Besucher können den aktuellen Stuff der Saison von namenhaften Brands wie Nitro, Capita, Burton, Jones und 100% direkt an Ort und Stelle testen.

„The Takeover“ findet zum vierten Mal statt und ist eine gute Gelegenheit für Snowboardbegeisterte, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihre Begeisterung für den Sport zu teilen. Ob Anfänger oder gestandener Profi, das „from girls for girls“ Event, ist für alle da. Hinter den Mädels, liegt eine Monate lange Vorbereitung. Recycling und Upcycling war angesagt: Aus alten Obstacles haben sie einiges gezaubert, was sich sehen lassen kann.

10 Uhr bis 18 Uhr

Käppchenhang im Skiliftkarussell Winterberg

Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Samstag, 11.02.

MUSIC

JAM SESSION

COACHINGS

STUFF FOR TRICKS

DRINKS & BBQ

TEST AREA

TOMBOLA

Sonntag, 12.02.

OPEN SESSION

Plaza Jam

Am Samstag, 11. Februar startet im Skidorf Neuastenberg um 11 Uhr die Plaza Jam. Die Shape-Crew baut den Funpark dazu extra aus. Direkt neben dem Postwiesen-Park entsteht zurzeit ein eigener Park mit kreativen und von Skateparks inspirierten Obstacles. Zusammen fahren, sich gegenseitig pushen und eine gute Zeit haben lautet das Motto. Neben Musik, Bier und Hotdogs sponsern die Firmen Bataleon und RomeSDS verschiedene Preise für die krassesten Tricks – es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht!

Firmen-Flutlicht-Skifahren

Gemeinsam mit den Arbeitskollegen ins Wochenende fahren: An diesem Freitag, 10. Februar, im Skigebiet Willingen ab 18 Uhr, startet ab 18 Uhr an der K1-Talstation das 3. Warsteiner Firmen-Flutlicht-Skifahren. Neben dem Flutlichtfahren auf den Pisten können die Kollegen gemeinsam feiern, beim Gewinnspiel mitmachen und den Abend vergnüglich mit DJ „Käptain Käse“ in der K1-Hütte ausklingen lassen. Anmeldungen direkt an [email protected] sind bis Freitagmittag möglich.

Veranstaltungen

10.02. Firmen-Flutlicht-Skifahren, Skigebiet Willingen (Anmeldung erforderlich=)

11.02. Plaza Jam im Postwiesen-Park, Funparke-Event in Neaustenberg

11.–12.02. GOERLSSHRED TAKEOVER Snowpark Event für alle, Skiliftkarussell Winterberg, Kappe

12.02. Siuerlänner Skiloap, Volksskilanglauf über den Rothaarkamm

11.- 12.02. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup in der Veltins EisArena in Winterberg

25.-26.02. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup Saisonfinale in der Veltins EisArena in Winterberg

Information:

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegerland-Wittgenstein, Olpe und der Gemeinde Willingen. Durch gemeinsame Vermarktung, stetige Qualitätsverbesserung des Wintersportangebots und Optimierung der Schneesicherheit hat sich die Region seit 2001 zur bedeutendsten Wintersportregion nördlich der Alpen entwickelt. Insgesamt wurden seitdem rund 125 Millionen Euro in den Ausbau der Angebote investiert. Weitere Informationen unter www.wintersport-arena.de.

Die Nordicsport Arena ist der nordische Sportbereich der Wintersport-Arena Sauerland. Einsteiger wie Profis finden hier hochwertige Winter- und Sommer-Sportangebote. Vielfältige, sorgfältig vermessene und beschilderte Strecken mit hohen Qualitätsstandards für Nordic Walking, Nordic Blading, Skiroller, Skiken, Skilanglauf und Schneeschuhlaufen.

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

Wintersport-Arena Sauerland, Am Kurpark 4, 59955 Winterberg

Fotos:

The Takeover // Görlsshred ©(Dominique Krevet)

Kind im Skigebiet Willingen (©Skigebiet Willingen)

Piste im Skiliftkarussell Winterberg (©Niklas Hinz)

Während der Woche viel Platz auf den Pisten