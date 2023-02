Einladung zum MINT-Mach-Tag am 24. Februar 2023 in Meschede

zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis feiert Geburtstag mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Techni

Meschede. Das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis feiert seinen zehnten Geburtstag mit einem großen MINT-Mach-Tag am 24. Februar. Eingeladen sind Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7, Lehrkräfte, Eltern und alle mit Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Einen Tag lang gibt es Mitmach-Aktionen und spannende Experimente in der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede. Regionale Unternehmen, Berufskollegs und weitere Partner des Netzwerks führen an Stationen MINT-Mach-Aktionen durch. An den MINT-Mach-Stationen können Interessierte 3D-Technik kennenlernen, Gussteile bearbeiten, im Biotechnologie- oder Brauereilabor experimentieren, Klimawandel in virtueller Realität erleben, Regel-Algorithmen entwerfen, sich im LED-Lötworkshop oder der Schülerwerkstatt Metall ausprobieren und vieles mehr.

„Unsere Partner geben damit einen interessanten Einblick in die Tätigkeiten unterschiedlicher Berufe im MINT-Bereich“, erklärt zdi-Koordinatorin Elke Henkedie Intention. Letztlich gehe es dem Netzwerk darum, junge Menschen für MINT-Berufe zu interessieren und zu begeistern. Auch deshalb treten zu Beginn und Abschluss des Vor- und Nachmittagsprogramms jeweils die Physikanten mit einer Wissenschaftsshow auf. Die Moderation des MINT-Mach-Tags übernehmen die Wissenschafts–Influencer und YouTuber von LekkerWissen.

Der MINT-Mach-Tag findet am 24. Februar von 8 bis 17 Uhr im Gebäude 2 der Fachhochschule Südwestfalen in der Lindenstraße 53 in Meschede statt. Das Vormittagsprogramm ist bereits ausgebucht, es gibt aber noch Plätze im Nachmittagsprogramm ab 13:30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.zdi-hsk.de

zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis

„zdi“ steht für „Zukunft durch Innovation“ und ist eine Gemeinschaftsoffensive desnordrhein-westfälischen Ministeriums für Kultur und Wissenschaft zur MINT-Förderung entlang der gesamten Bildungskette. Das zdi Netzwerk Bildungsregion Hochsauerlandkreis ist eines von 47 in NRW. Es befindet sich in Meschede – seit 2013 unter der Trägerschaft der Fachhochschule Südwestfalen. Das Netzwerk steht für die gute Zusammenarbeit von Menschen in Verwaltungen, Kommunen, Verbänden, Firmen, Betrieben, Kindertagesstätten und Schulen in der Region. Die Bildungsregion Hochsauerlandkreis umfasst dabei über 350 Einrichtungen, die Bildung in der Region vermitteln. Diese decken das komplette Bildungs-Spektrum ab: von der Kindertagesstätte über die Grundschule, weiterführende Schulformen und vorberufliche Ausbildungen bis zum Einstieg in Beruf oder/und Studium. Alle Angebote des Netzwerks gibt es unter www.zdi-hsk.de

__________________________

Bild: Hand anlegen und ausprobieren: In der Schülerwerkstatt Metall fliegen auch schon mal die Funken

Quelle: Christian Klett, Pressesprecher, Fachhochschule Meschede

Foto: ©Fachhochschule Meschede Heavy Metal 02.jpg