Glasfasernetz für Brilon: Deutsche Glasfaser startet Nachfragebündelung

Bürgerinnen und Bürger von Brilon haben jetzt Chance auf das schnelle Glasfasernetz

Bürgerinnen und Bürger entscheiden über Glasfasernetz in Alme, Altenbüren, Brilon Kernstadt, Brilon-Wald, Gudenhagen-Petersborn, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Rösenbeck, Scharfenberg, Thülen, Wülfte – 33 Prozent Vertragsabschlüsse für den Ausbau und den kostenlosen Hausanschluss benötigt

Brilon. Homeoffice statt Pendeln, Serienstreaming statt linearem Fernsehen, Internettelefonie statt Festnetz: Alme, Altenbüren, Brilon Kernstadt, Brilon-Wald, Gudenhagen-Petersborn, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Rösenbeck, Scharfenberg, Thülen und Wülfte haben in den kommenden Wochen die Chance auf die Anbindung an das Glasfasernetz, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können. Dafür startet Deutsche Glasfaser am 25.02.2023 die Nachfragebündelung.

Deutsche Glasfaser ist der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland und treibt den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran. Dafür ist das Unternehmen auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Alme, Altenbüren, Brilon Kernstadt, Brilon-Wald, Gudenhagen-Petersborn, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Rösenbeck, Scharfenberg, Thülen und Wülfte angewiesen. Bis zum Stichtag am 17. Juni 2023 können die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet im Rahmen der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte in den genannten Bereichen mitziehen, steht dem Ausbau nichts mehr im Wege.

Die Stadt Brilon und Deutsche Glasfaser haben einen Kooperationsvertrag geschlossen und damit den ersten Schritt in Richtung digitale Zukunft von Brilon gemacht. „Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den ländlichen Raum in Deutschland flächendeckend mit stabiler und zukunftssicherer Infrastruktur zu versorgen. Wir bringen die Erfahrung und die Technologiekompetenz mit, die für einen schnellen Glasfaserausbau erforderlich sind. Dabei sehen wir uns als verlässlichen Partner der Kommunen und Menschen vor Ort und setzen auf eine enge Zusammenarbeit,“ so heißt es Seitens Deutsche Glasfaser.

In Brilon fängt Deutsche Glasfaser deshalb auch ab sofort damit an, die Nachfrage nach Glasfaser abzufragen, versichert Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. „Ich hoffe, dass wir bis zum 17. Juni genügend Anschlüsse haben, um flächendeckend und stabil für Brilon weiter planen zu können“, so Dr. Christof Bartsch weiter, „denn wir wollen, dass sich Firmen, Schulen und Privathaushalte zukunftsfähig aufstellen können. Ich freue mich über jeden, der sich auch dafür entscheidet.“

Die neue Infrastruktur berücksichtigt alle Haushalte im Ausbaugebiet und schafft die Voraussetzung, dass auch Nachzügler noch angeschlossen werden können. Dann allerdings müssen diese Haushalte die Anschlusskosten von derzeit 750 Euro selbst tragen.

Das Team von Deutsche Glasfaser informiert ausführlich über den Netzausbau, die buchbaren Produkte und Leistungen sowie den Projektverlauf auf Infoabenden und wird einen Servicepunkt eröffnen. Zudem werden Mitarbeiter von Deutsche Glasfaser die Bürgerinnen und Bürger zu Hause besuchen und auf Wunsch persönlich beraten.

Infoabendtermine:

Dienstag, den 28.02.23 um 19.00 Uhr in Alme, Gemeindehalle, Graf-von-Spee-Straße 5

Mittwoch, den 01.03.23 um 19.00 Uhr in Rösenbeck, Schützenhalle, Laurentiusstraße 1

Dienstag, den 07.03.23 um 19.00 Uhr in Brilon-Kernstadt, Bürgerzentrum (Kolpinghaus)

Dienstag, den 14.03.23 um 19.00 Uhr in Messinghausen, Schützenhalle, Am Hansenberg

Quelle: Annika Welge, Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH

Fotocredit: ©Ulrich Trommer