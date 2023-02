Polizei HSK warnt: Zwei Audis mithilfe der Keyless-Go Technik gestohlen – Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab

Die Polizei warnt: Schlüssellose Schließsysteme sind auf dem derzeitigen technischen Stand aus kriminalpräventiver Sicht ein Sicherheitsrisiko.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Medebach zwei Fahrzeuge gestohlen. Bei den Autos handelt es sich um zwei Audi A6 Avant in den Farben schwarz und grau. Sie waren in der Schloßbergstraße und Auf der Bleiche vor den jeweiligen Wohnhäusern der Besitzer abgestellt. Die Kennzeichen der Autos lauteten: HSK-MC116 und HSK-MK326. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden beide Audis mithilfe der Keyless-Go Technik gestohlen. Das bedeutet, dass die Täter die Funkverbindung der Schlüssel verlängern und so den Wagen öffnen und starten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

Die Polizei warnt und empfiehlt deshalb: Schlüssellose Schließsysteme sind auf dem derzeitigen technischen Stand aus kriminalpräventiver Sicht ein Sicherheitsrisiko. Verhalten beim Verlassen bzw. Abstellen des Fahrzeuges: – Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. – Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. – Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. – Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei. – Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen – Grundsätzlich sollte der Schlüssel, nach dem Abstellen des Fahrzeuges, in eine funksignalabschirmende Hülle oder Dose gepackt werden. Die Autohersteller bieten eigene „Schlüssel-Key-Cover“ (Hüllen) an. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

