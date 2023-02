Weltmeisterinnen in Winterberg erstmals in dieser Saison im Weltcup vorne

Heimsieg für Damendoppel Degenhardt / Rosenthal

Winterberg (pst.) Der Jubel war groß nach dem ersten Rennen im 7. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup in der VELTINS EisArena in Winterberg. Bei den Doppelsitzerinnen der Damen gewann das deutsche Duo Jessica Degenhardt (RRC Altenberg) / Cheyenne Rosenthal (BSC Winterberg) vor den Österreicherinnen Selina Egle / Lara Michaela Kipp und den Italienerinnen Andrea Vötter / Marion Oberhofer.

Die heimischen Fans jubelten und auch die Sportlerinnen waren zufrieden. Degenhardt sagte: „Das war das Ziel mitzuspielen und es ist so, dass in dieser Saison in jedem Rennen ein neuer Start- und Bahnrekord erzielt werden kann.“ Rosenthal erklärte: „Bei der WM ist ein kleiner Knoten geplatzt, jetzt vielleicht der nächste, so dass der Gesamtweltcup noch streitig gemacht werden kann.“ Mit 44,108 Sekunden im ersten Lauf blieb der Bahnrekord der Deutschen bestehen. Der Startrekord von 3,137 Sekunden wurden allerdings noch von den US-Amerikanerinnen Chevonne Forgan / Sophia Kirkby mit 3,130 Sekunden unterboten. Im gesamten Rennen kam aber kein anderes Doppel an die Weltmeisterinnen heran, die in beiden Läufen die beste Zeit erzielten.

Die Österreicherinnen Egle und Kipp erzielten in beiden Läufen die identische Zeit von 44,254 Sekunden. Diese war im ersten Durchgang die drittbeste und im zweiten Lauf die zweitbeste Zeit. „Wir waren heute konstant unterwegs. Wir wussten oben verlieren wir zu viel, also mussten die Läufe gut sein“, sagte Egle. Kipp ergänzte: „Die Crew hat gut gearbeitet. Die Bahn hat gut gestanden.“ Die Österreicherinnen liegen auch im Gesamtweltcup Zweite. Führende sind dort weiter Vötter / Oberhofer. „Wir hatten Fehler am Start. Das wirkt sich bis zum Ziel aus. Wir sind aber froh, dass wir es am Ende aufs Podest geschafft haben“, sagte Andrea Vötter.

Die drei dominierenden Doppel des Winters sind auch im Sprintrennen die Favoritinnen.

____________________________

Quelle: i.A. Luisa Mette, VELTINS-EisArena, Buchenweg 52, 59955 Winterberg

Fotocredit: ©Dietmar_Reker