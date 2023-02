Just for Joy, Brilon – Dr. Frauke Brauer berichtete über zahlreiche erfolgte Veranstaltungstermine …

In der Mitgliederversammlung des Frauenchores „Just for Joy“ aus Brilon konnte die Vorsitzende Dr. Frauke Brauer über zahlreiche erfolgte Veranstaltungstermine unter der Leitung von Michael Busch aus dem Jahr 2022 berichten.

Das Jahr begann, noch unter Corona-Bedingungen, mit Online-Proben im Zeitraum Januar bis März 2022 unter Leitung von Interims-Chorleiter André Wenauer aus dem Harz. Im April fand dann die Brunnentour zum 20-jährigen Jubiläum des Chores statt, wobei zahlreiche Brunnen in Brilons Innenstadt besucht und besungen wurden. Im Mai letzten Jahres ging es dann endlich für den Chor zum Deutschen Chorfest nach Leipzig, nachdem dieses in den letzten Corona-Jahren verschoben worden war. Im September verbrachten die Chormitglieder ein schönes, erfolgreiches und auch geselliges Chor-Wochenende in der Nähe von Lennestadt. Bei einer Matineé im Kolpinghaus konnten Freunde und Familien mit neu erprobten Chorstücken begeistert werden. Die Chormitglieder ließen das Jahr 2022 im Dezember dann mit einer gesellig-gemütlichen Weihnachtsfeier in der Destille 1113 in Nehden ausklingen.

Nach dem Bericht über die Veranstaltungen und den Kassenbestand wurden die Kassenführerin Apollonia Held-Wiese, die Vorsitzende Dr. Frauke Brauer sowie der gesamte Vorstand einstimmig durch die beschlussfähige Anzahl der Chormitglieder entlastet.

Die Planungen für weitere Veranstaltungen folgten. Für alle, die Lust haben, selbst zu singen oder schon immer einmal selbst singen wollten haben am Sonntag, den 12.03.23 ab 17 Uhr bei der Veranstaltung „Frau Höpker bittet zum Gesang“ dazu Gelegenheit. Karten sind an den bekannten VVK-Stellen (Buchhandlung Prange und Bücher Podszun sowie per Mail unter [email protected] ) für 18,- € erhältlich.

Auch den 04.06.23 sollten sich Liebhabende der Chormusik bereits im Kalender vermerken. Dann wird der Chor „Just for Joy“ zusammen mit dem Schulchor des Briloner Gymnasiums Petrinum und dem Popchor „Offbeat“ aus dem Harz ein gemeinsames Konzert in der Aula des Schulzentrums geben. Weitere Infos dazu folgen.

______________________

Quelle: Anja Vonstein (Vorstand Just for Joy e.V.)

Fotocredits:© Just for Joy e.V