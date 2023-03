Große After Work Party am 17.3.2023 am Skihang in Brilon

Los geht’s am 17.3.2023 um 18.00 Uhr am Skihang Poppenberg.

Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr und ersten Anfängen im Jahr 2017 gibt es auch in diesem Jahr zum Saisonende wieder eine After Work Party des Ski-Club Brilon e. V. Los geht’s am 17.3.2023 um 18.00 Uhr am Skihang Poppenberg. Dazu wird der Unterstand der Schneeraupe in eine große Partylocation verwandelt. Für die passende Musik und Stimmung sorgt der Briloner DJ Steffen Hillebrand. Die Speisen und Getränke werden durch die Briloner Gastronomie geliefert. Im vergangenen Jahr war die Stimmung so gut, dass die Neuauflage sofort fest eingeplant wurde. Die Party ist offen für alle Besucher, der Eintritt ist frei.

Als Gründungsdatum des Ski-Club Brilon gilt übrigens der 04.01.1910. Der erste Skikurs in Brilon wurde im Januar 1910 durch den Norweger Ragnar Corneliussen aus Oslo gegeben. Aktuell gliedert sich der Ski-Club Brilon e. V. in die Abteilungen „Wintersport“, „Rhönradturnen“ und „Volleyball“. Während die „Volleyballtruppe“ sich nur in den Wintermonaten trifft, sind die beiden anderen Abteilungen ganzjährig aktiv und sehr erfolgreich in Ihrer Arbeit. Besonders die Abteilung „Rhönrad“ ist überregional bei vielen Meisterschaften vertreten und stellt zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Momentan befindet sich eine neue Abteilung für „Mountainbiking“ im Aufbau. Der Vorstand des Ski-Clubs freut sich natürlich auch immer über neue Mitglieder. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.skiclub-brilon.de

Quelle: Joachim Richter

Bildrechte: ©Joachim Richter, Ski-Club Brilon e. V.