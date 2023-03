Schreibwerkstatt für ein Chorlied – Vorbereitungen für „Das Brotbaumregime“ laufen an

Im Kunstprojekt „Das Brotbaumregime“ wird gemeinsam mit dem Musiker Ben Osborn der Text für ein Chorlied entwickelt

Die Vorbereitungen für das regionale Ausstellungsprojekt „Das Brotbaumregime“ in den Städten Arnsberg, Brilon und Schmallenberg von Juli bis Oktober 2023, initiiert von der freischaffenden Künstlerin Theresa Kampmeier, laufen bereits auf Hochtouren. Neben Kunstausstellungen in den drei Kommunen werden viele Workshops, Vorträge, Gesprächsformate und Gelegenheiten zum Mitmachen in verschiedenen Sparten angeboten.

Ein Teil des Rahmenprogramms ist ein Projektchor, der im Rahmen der Ausstellungen im Sommer ein mehrstimmiges Wald-Lied aufführt. Dafür wird der aus Oxford, Großbritannien, stammende und in Berlin lebende Musiker, Songwriter, Schriftsteller, Komponist und Sounddesigner Ben Osborn eigens ein Chorlied zum Thema Wald komponieren.

Interessierte Menschen sind herzlich eingeladen, am Donnerstag, den 16. März von 17 bis 19 Uhr gemeinsam mit Ben Osborn im Rahmen einer Schreibwerkstatt erste Textbausteine für das Lied zu entwickeln. Treffpunkt ist das Lädchen der BWT, Derkere Straße 10a in Brilon.

Die Werkstatt bietet einen Raum, um durch Gespräche und gemeinsame Schreibprozesse mit Worten und Liedern auf den Wald zu reagieren. Der Wald ist eine Quelle der Geräusche – nicht nur des Klangs, den er als Reaktion auf Wetter und Veränderungen erzeugt und der Tiere, die ihn bewohnen, sondern auch des Klangs der Geschichten und Lieder, die von Menschen über Generationen hinweg erzählt wurden.

Die Teilnahme ist kostenlos und in deutscher Sprache. Bei Bedarf sind auch Übersetzungen auf Englisch oder Spanisch möglich. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an [email protected] oder telefonisch bei der BWT unter 02961/9699-0 angenommen.

Das Brotbaumregime ist ein Ausstellungsprojekt zur Sauerländer Waldkultur, initiiert von der freischaffenden Künstlerin Theresa Kampmeier in Kooperation mit den Kulturbüros der Städte Arnsberg, Brilon und Schmallenberg. Die Ausstellung findet vom 1. Juli bis 1. Oktober 2023 im Sauerland-Museum, dem Museum Haus Hövener und der Südwestfälischen Galerie im Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen statt. Dazu gibt es ein offenes Rahmenprogramm.

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Regionalen Kultur Programms – RKP, durch die LWL-Kulturstiftung, den Fonds Soziokultur und die Kunststiftung NRW sowie die Städte Arnsberg, Brilon und Schmallenberg. Mehr Informationen sind auf www.brotbaumregime.info oder auf Instagram und Facebook @brotbaumregime zu finden.

Über den Künstler

Ben Osborn ist Schriftsteller, Songwriter, Komponist und Sounddesigner aus Oxford, Großbritannien, und lebt in Berlin. Seine Arbeit entstammt der Tradition des poetischen Volksliedes und greift auch auf elektronische und klassische Musik zurück, um einen Raum zu schaffen, in dem sehr persönliche und zutiefst politische Geschichten erzählt werden können. Er hat Arbeiten für Institutionen wie das Young Vic, Bristol Old Vic, National Theatre, National Portrait Gallery (UK), Folkteatern (Schweden), Literaturhaus Berlin, Kunsthaus Dortmund (Deutschland), Festival Lyric de Aix-En-Provence (Frankreich) und Teatro Orteuv (Mexiko) geschaffen. Bens Debütalbum Letters from the Border, das 2019 beim deutschen Label Nonostar Records erschien, wurde von der Kritik für „unglaubliche Orchestrierung, unglaubliche Worte, einen Hauch von Leonard Cohen und einen Hauch von Björk“ (BBC) gelobt. Es wurde in die Top 10 Alben des Jahres 2019 von CurveBall Radio aufgenommen und für einen International Songwriting Award nominiert. Weitere Werke und Kollaborationen sind bei Deek Recordings, Delphian Records, Hot Topic und Cuculi Records erschienen. Seine Soundtracks und Songs wurden mit dem Cameron Mackintosh Award for Musical Theatre und dem MethuenDrama Emerging Artists Award ausgezeichnet. Seit 2017 ist er Co-Leiter des Open Music Lab, einer von Aktivisten geleiteten musikalischen Kooperative und einem kollaborativen Lernraum für Menschen mit Fluchterfahrung, Migrant*innen und andere Menschen aus marginalisierten Gemeinschaften. Ben gibt Schreib- und Kompositionsworkshops in einer Vielzahl von Kultur- und Bildungseinrichtungen und ist Gastdozent an der Mountview Universität (Großbritannien).

