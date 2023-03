März beschert eine der größten Neuschneemengen des Winters – Mehr als 50 Lifte am Wochenende

Unaufhörlich fielen in der Wochenmitte die Flocken – Mehr als 50 Lifte am Wochenende – danach reduziertes Angebot

Unaufhörlich fielen in der Wochenmitte die Flocken. Mit 25 Zentimeter Neuschnee innerhalb von 24 Stunden beschert uns der März eine der größten Neuschneemengen des Winters und mit die besten Bedingungen. Bis zum kommenden Wochenende werden mehr als 50 Lifte laufen. Von den aktuell über 80 Loipenkilometern wird ein Teil auch am Wochenende gespurt sein.

Ski und Snowboard

Die beschneiten Skigebiete präsentieren sich mit einer Mischung aus technisch erzeugtem Schnee und Neuschnee und überwiegend sehr guten Wintersportbedingungen. Je nach Skigebiet liegen bis zu 60 Zentimeter Schnee auf den Pisten. Trotz guter Schneelage wird ein Teil von ihnen am Montag die Saison beenden.

Kleinere Skigebiete ohne Beschneiung werden trotz Neuschnee nicht wieder an den Start gehen, da sich die Naturschneemenge während der nasskalten Zeit von Donnerstag bis Freitag wieder etwas reduzieren wird.

Rodeln

Bis zum Wochenende laufen sieben Rodellifte an beschneiten Rodelpisten. Danach wird sich das Angebot um ein oder zwei Pisten reduzieren. Nach den Schneefällen der Wochenmitte ist Rodeln bis zum Wochenende auf den Bergen in der Landschaft möglich. Dies wird in der kommenden Woche allerdings vorbei sein.

Flutlicht

Freitag- und Samstagabend laufen in Neuastenberg die Lifte, in Willingen Winterberg am Freitag. Das Skiliftkarussell Winterberg hat angekündigt, auch in der kommenden Woche Dienstag und Freitag von 18.30 bis 22 Uhr zu öffnen. Am 17. März ist der letzte Flutlichtabend der Saison. Ob im Skigebiet Willingen kommende Woche nochmal Flutlichtski stattfindet, entscheiden die Betreiber kurzfristig nach Wetterlage.

Langlauf

Über 80 Loipenkilometer melden die Loipenskigebiete Willingen, Winterberg, Niedersfeld und Girkhausen. Trotz zweier nass-kalter Tage soll ein guter Teil davon bis zum Wochenende erhalten bleiben. In der kommenden Woche werden Naturschneeloipen nach und nach verschwunden sein.

Im beschneiten Langlaufzentrum Westfeld sind bei sehr guter Schneelage drei Runden im Stadionbereich gespurt. Die Betreiber wollen diese über das Wochenende hinaus so lange wie möglich anbieten

Winterwandern

Die Landschaft ist in den Höhenlagen schneebedeckt. Bei leichten Schneefällen und etwas Sonnenschein ist insbesondere der Samstag gut für eine Winterwanderung. Auch am Sonntag fallen einige Flocken. Erst später am Nachmittag sollen die Schneeschauer in Regen übergehen.

Wetter

Der Kahle Asten meldete Mittwochmittag 40 Zentimeter Schnee. 25 Zentimeter davon sind von Dienstag auf Mittwoch gefallen. In den Hochlagen wird ein guter Teil davon den etwas nassen Donnerstag und Freitag überdauern. Das Wochenende wird winterlich kalt mit Schneefall. Erst am Sonntagnachmittag steigen die Temperaturen. In der kommenden Woche setzt sich das wechselhafte Wetter bei Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt fort. Die Schneedecken auf den beschneiten Pisten bleiben erhalten

Mit den 40 Zentimeter Naturschnee auf den Bergen beschert der März die zweithöchste Schneelage des Winters. Anfang Februar lagen auf dem Kahlen Asten 52 Zentimeter, allerdings nur einen Tag lang. Die Gesamtschneehöhe von 40 Zentimeter wurde in den zurückliegenden zwölf Jahren im März nur 2013 und 2015 überboten.

Saisondauer

Einige der Skigebiete werden nach dem Wochenende die Saisonbeenden. Grund ist nicht die Schneesituation, sondern die nachlassende Nachfrage nach Wintersportangeboten.

Skiliftkarussell Winterberg: Flutlichtbetrieb endet am 17. März. Der Tagesbetrieb soll mindestens bis Ende März andauern. Bei entsprechender Schneelage und Nachfragewerden einige Lifte Anfang April noch laufen.

Skigebiet Willingen: Wird vorerst weiterhin öffnen, ab dem 12. März mit etwas reduziertem Angebot. Mit Start in die kommende Woche sind weiter in Betrieb: Ritzhagen, Sonnenhang, Dorfwiese und K1 Sollte die Schneelage gut sein, wird die Ettelsberg-Kabinenbahn am dritten Märzwochenende nach vier Tagen Revision nochmal öffnen. Flutlicht wird der aktuellen Woche am Freitag stattfinden, in der kommenden Woche je nach Schneelage.

Skikarussell Altastenberg: Wird am 12. März schließen. Bei entsprechender Schneelage werden die Betreiber eventuell nochmal an einem Wochenende öffnen

Skidorf Neuastenberg: Flutlicht bis Samstag. Eine kurzfristige Absage aufgrund von Sturm und Regen ist möglich. Infos gibt es online. Ab dem 12. März geschlossen. Bei entsprechender Schneelage eventuell am Wochenende nochmal geöffnet.

Rodelparadies Ruhrquelle: Wird weiterhin öffnen, solange es die Schneemenge zulässt. Die Betreiber gehen davon aus, bis Ostern die Rodelpiste bereitstellen zu können.

Die Saison beenden werden: Skilift Emmet Usseln, Skigebiet Schlossberg Küstelberg,Skigebiet Bödefeld-Hunau: Wollen am Freitag 13 bis 21:30 Uhr noch einmal öffnen, Samstag und Sonntag von 9 Uhr bis 16:30 Uhr. Am Sonntag wird der Saisonabschluss gefeiert.

