Ausschuss empfiehlt: Olsberg soll neues, digitales Gutscheinsystem für heimischen Handel schaffen

Olsberg. Bequem mit einer Gutscheinkarte in den Geschäften der Fachwelt Olsberg shoppen, die Karte online aufladen oder sie als ein willkommenes Geschenk für Freunde, Familie oder Mitarbeiter verwenden – das dürfte schon in Kürze in der Stadt Olserg möglich werden. Einstimmig empfiehlt der Hauptausschuss dem Olsberger Stadtrat, ein digitales Gutscheinsystem einzuführen.

Die Gutscheinkarte wird Schritt für Schritt das bisherige Gutschein-System der Fachwelt Olsberg ablösen. Gleichzeitig bietet die neue digitale Version zahlreiche Vorteile: Die Gutscheinkarten im Scheckkartenformat sind wiederverwendbar und können vom Nutzer jederzeit mit neuem Guthaben aufgeladen werden. Unternehmen und Händler, die sich an dem neuen System beteiligen, benötigen lediglich ein internetfähiges Endgerät – egal, ob PC, Tablet oder Smartphone. Und auch ein so genannter „Arbeitgebergutschein“ ist mit der digitalen Gutscheinkarte möglich: Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern per Karte einen steuerfreien Sachbezug von bis zu 50 Euro monatlich zukommen lassen.

Hintergrund: Die CDU-Fraktion hatte die Übernahme des aktuellen Einkaufsgutschein-Systems der Fachwelt Olsberg durch die Stadt beantragt. Zuvor war der Vorstand der Fachwelt an die Politik herangetreten und hatte deutlich gemacht, dass die umfangreiche Betreuung des aktuellen Gutscheinsystems durch die ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder nicht mehr gewährleistet werden könne. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin die verschiedenen Möglichkeiten einer digitalen Gutscheinkarte untersucht. Ergebnis: Der Hauptausschuss empfiehlt, für ein solches Angebot mit dem Unternehmen Stadtguthaben GmbH zusammenzuarbeiten.

Sollte der Rat diesem Votum folgen, könnte noch im Frühjahr die neue digitale Gutscheinkarte eingeführt werden.

Auch der Vorstand der Fachwelt Olsberg hatte sich im Vorfeld für die Lösung der Stadtguthaben GmbH ausgesprochen. „Das System bietet eine einfache Gebührenstruktur und eine benutzerfreundliche Bedienung für den Händler und den Kunden bei der Gutscheineinlösung“, so Dennis Struck, im Olsberger Rathaus zuständig für das Projekt. Gutscheine können sowohl online wie auch bei örtlichen Verkaufsstellen erworben werden. Beim Online-Kauf erhält der Kunde ein PDF-Dokument zum Ausdrucken; beim Kauf in einer Verkaufsstelle gibt es eine Scheckkarte, die auch individuell für die Nutzung in der Stadt Olsberg gestaltet werden kann. Beim Kauf von Produkten oder Dienstleistungen ist auch ein Einlösen von Teilbeträgen möglich. „Die Gutscheinkarten im Scheckkartenformat sind wiederverwendbar und können jederzeit mit neuem Guthaben aufgeladen werden“, erläutert Dennis Struck. Nach einer vollständigen Einlösung muss die Gutscheinkarte zudem nicht entsorgt werden.

Für die Stadt Olsberg sei die Übernahme der Einkaufsgutscheine und die Schaffung des neuen digitalen Systems auch ein Beitrag zur Wirtschaftsförderung, so Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Auf diese Weise wird Kaufkraft vor Ort gebunden – die teilnehmenden Händler profitieren direkt.“ Rund 70.000 Euro Umsatz jährlich wurden über die bisherigen Einkaufsgutscheine der Fachwelt Olsberg erzielt – mit dem neuen digitalen Modell könnte diese Summe noch gesteigert werden.

Wichtig: Bereits verkaufte Einkaufsgutscheine der Fachwelt Olsberg bleiben weiter gültig – bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der jeweiligen Gutscheine. Dennis Struck: „Beide Systeme werden bis Ende 2025 parallel betrieben.“

Nach einem entsprechenden Votum des Stadtrates würde die Stadt Olsberg weitere Detailfragen klären, bevor die neue Gutscheinkarte voraussichtlich im Verlauf des Frühjahrs 2023 an den Start gehen könnte. Thema ist das digitale Gutscheinsystem in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstag, 16. März. Die Zusammenkunft beginnt um 17 Uhr im Rathaus und ist öffentlich.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

