Kreismuseum Wewelsburg zeigt Ausstellung „Haut, Stein“ und Videoinstallation „Poetry Is Out of Place“

Jakob Ganslmeier vor Ort: Sonntag, 12. März und Donnerstag, 16. März – Podiumsgespräch „Rechtsextremismus heute“ am Donnerstag 16. März, 19 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg

Das Kreismuseum Wewelsburg zeigt aktuell die künstlerischen Arbeiten „Haut, Stein (&) Poetry Is Out of Place“ von Jakob Ganslmeier. Der Fotograf und Filmemacher setzt sich in seinen eindrucksvollen Foto- und Videoarbeiten mit dem Umgang mit NS-Symbolen in der Architektur, dem Ausstieg ehemaliger Neonazis aus der Szene und aktuellen Radikalisierungsmechanismen in der Gesellschaft auseinander.

Die Videoinstallation „Poetry Is Out of Place“ ist noch bis zum 19. März 2023 im Sonderausstellungsraum der Wewelsburg zu sehen. „Haut, Stein“, in Zusammenarbeit mit EXIT-Deutschland, wird bis zum 16. April im ehemaligen Obergruppenführersaal ausgestellt. Der Zugang erfolgt durch die Erinnerungs- und Gedenkstätte. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, den 12. März ist der Künstler persönlich vor Ort. Interessierte haben von 15.30 bis ca. 17.30 Uhr die Möglichkeit, an einer kostenlosen Führung mit Jakob Ganslmeier durch die Ausstellung teilzunehmen. Um Anmeldungen unter [email protected] wird gebeten.

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus steht Jakob Ganslmeier darüber hinaus am Donnerstag, den 16. März, von 18 bis 18.45 Uhr im Nordturm für Rückfragen zur Verfügung. Daran anschließend findet um 19 Uhr im Burgsaal der Wewelsburg ein Podiumsgespräch zum Thema „Rechtsextremismus heute“ mit dem Künstler Jakob Ganslmeier, Fabian Wichmann von EXIT-Deutschland und einem Aussteiger aus der rechten Szene statt. Die Teilnehmer werden aus ihren Blickwinkeln berichten und auf die Vielfalt der rechtsextremen und rechtspopulistischen Hintergründe eingehen. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung und das Begleitprogramm werden in Kooperation mit dem DemokratieBüro „Vielfalt-lieben“ des Kreises Paderborn veranstaltet und werden gefördert von der Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus im Rahmen des Landesprogramms „NRWeltoffen“.

Bild: Kreismuseum Wewelsburg zeigt Ausstellung „Haut, Stein" und Videoinstallation „Poetry Is Out of Place".

Podiumsgespräch zum Thema „Rechtsextremismus heute“

Fotocredit © Jakob Ganslmeier

Quelle: Der Landrat des Kreises Paderborn, c/o Diana Ramme, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit