Willingen: Längste Hängebrücke, Erlebnisbad, Trailpark, Hotels und vieles mehr

Willingen hat die Zeit der Pandemie genutzt. Attraktive Projekte und ein Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro katapultieren den Weltcup-Ort ein weiteres Stück nach vorn als eine der führenden Urlaubsdestinationen der deutschen Mittelgebirge. Darunter wegweisende Projekte wie eine der weltweit längsten Hängebrücken und das besonders moderne und nachhaltige Lagunen-Erlebnisbad.

Kaum lässt die Pandemie nach, flacht die Krise ab, zieht die Wirtschaft an. Der anspornende Optimismus ist überall zu spüren: Die Willinger versprühen Unternehmergeist. Eines der aufmerksamkeitsstärksten und innovativsten Projekte schwebte Anfang Februar bereits über den Köpfen der 35.000 Zuschauer beim FIS Skisprung Weltcup. Der Skywalk Willingen, mit 665 Metern eine der weltweit längsten Hängebrücken im tibetischen Stil, steht kurz vor seiner Fertigstellung.

Bald schon hoch über dem Strycktal schweben

Wer künftig über die leicht schwankenden Stege spaziert, schwebt hoch oben über dem Strycktal. Sicher geführt zwischen starken Handläufen, gelangen Kids und Große vom Musenberg rüber zur berühmten Mühlenkopfschanze, von der aus jedes Jahr die besten Skispringer der Welt talwärts fliegen. Über den Winter hinweg mussten die Bauarbeiten ruhen. Wenn das Wetter mitspielt, reisen die Arbeiter der Fachfirma Mitte März an und nehmen ihre Arbeit wieder auf. Dann könnte das das vier Millionen Euro teure Projekt im Juni eröffnet werden – zeitig genug, um für die Sommerferien eine Top-Attraktion zu haben.

Warum in die Ferne fliegen? Ein Stück Karibik im Sauerland-Urlaub

Alles loslassen und sich einfach nur wohlfühlen: Weit schweifende Panoramablicke auf die Bergwelt, lichtdurchflutete Räume, karibische Wärme und wohltuende Sole empfangen die Gäste im neuen Lagunen-Erlebnisbad. Eröffnung des 38-Millionen-Euro-Projektes ist für Ende 2023 geplant. Natürliche Materialien und erdige Farben schlagen die Brücke zwischen der sauerländischen Natur und einer paradiesischen Meereslagune. Glasfassaden, lichtdurchlässige Elemente, akzentuierte Beleuchtung unterstützen diese Harmonie.

Beim Betreten des Schwimmbades empfangen die Besucher ca. 940 Quadratmeter glitzernde Wasserfläche: Zwei 31 Grad warme Innenbecken mit Natur-Sole, Bodensprudler, Rückenmassagedüsen und ein kleines 33 Grad Warmbecken in gemütlicher Bruchsteinnische mit Blick in den Wellnessbereich. Im 37 Grad warmen Whirlpool vergessen die Besucher Zeit und Alltag während der Blick über die großzügige Badehalle schweift.

Neben direktem Blick auf den Ettelsberg mit seiner einzigartigen Hochheide, empfangen die Besucher im Saunagarten verschiedene Sole-Außenbecken, Massagedüsen, Nackenschwallduschen, und Stegbrücke, ein getrennter Textil- und ein Saunabereich. Sechs Themen-Saunen nehmen unter anderem mit Wald-Ambiente und Panoramafenstern erneut die heimische Natur ins Konzept. Hinzu kommen Infrarot-Wärmekabinen, Dampfbad, Erlebnisduschen, Eisraum mit weißem Schnee und Frontverglasung, ein Gradierwerk sowie Fußbecken für Kneippanwendungen.

Wichtig war den Planern, dass auch Familien mit Kindern sich wohlfühlen. Der Aqua-Rutschenpark mit drei Erlebnisrutschen, ein 32 Grad warmes Kinderbecken (ohne Sole) mit Schiffchenkanal und Kinderrutsche sollen dafür sorgen.

Sole, Gradierwerk, Kneippanwendungen und barrierefreie Erreichbarkeit passen perfekt zu Willingen. Als prädikatisiertes Kneippheilbad ist der Ort spezialisiert auf Kneippanwendungen und -kuren. Zudem herrscht in Willingen ein therapeutisch wirksames Heilklima. Das bekommt der Uplandort durch strenge Prüfungen regelmäßig neu bescheinigt.

Besonders stolz sind die Planer auf ihr nachhaltiges Energiekonzept. Die Wärmeversorgung des Bades wird überwiegend durch ein Blockheizkraftwerk, das ausschließlich mit Bio-Methangas betrieben wird, beheizt. Ergänzt wird die Wärmezufuhr durch die Abwärme der benachbarten Eissporthalle. Zusätzlich wird eine knapp 1.800 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage montiert, die jährlich ca. 200.000 kWh Strom produziert. Das entspricht in etwa dem Verbrauch von 45 Familien-Haushalten in Deutschland.

Willingen wird noch attraktiver – auch für Familien

Nach Gründen, positiv in die Zukunft zu schauen, muss man in Willingen nicht lange suchen. Bereits zwei Seilbahnen transportieren im Sommer Wanderer und Mountainbiker rauf auf den Ettelsberg. Nun soll auch der zweite der Willinger Skiberge eine stärkere touristische Sommernutzung bekommen. Der Sechser-Sessellift am Ritzhagen soll dazu aktiviert werden. Zur bereits vorhandenen Sommerrodelbahn mit Gastronomie weitere attraktive Freizeitanlagen hinzuzukommen. Entstehen sollen eine Mountaincart-Bahn und ein Familien-Erlebnisweg.

Der Besuch der Sommerrodelbahn, des Wild- und Freizeitparks, des Abenteuergolfplatzes und vieles mehr kann für die Kids Ziel und Highlight einer Wanderung oder Mountainbiketour sein – oder vielleicht gleich ein ganzes tagfüllendes Freizeitprogramm gestalten? Das reißt schnell ein kleines Loch ins Urlaubsbudget. Große Kinderwünsche erfüllen und dabei die Geldbörse schonen, können Familien mit der Meine Card Plus. Inhaber der Gästekarte besuchen mehr als hundert der schönsten Freizeitbetriebe in Nordhessen ganz und gar gratis. Alleine in Willingen sind 14 attraktive Freizeiteinrichtungen dabei. Ettelsberg-Kabinenseilbahn, die Eissporthalle Willingen, das Freibad sind unter anderem dabei, sowie besondere Ausflugsziele der näheren Umgebung wie Nationalparkzentrum, TreeTopWalk am Edersee oder Wasserski am Twistesee. So viele Möglichkeiten, dass ein Urlaub alleine gar nicht ausreicht, um alles zu erleben.

Eine Familie mit zwei Kindern besucht beispielsweise jeden Tag zwei Freizeiteinrichtungen, dann sind schnell Eintrittsgelder von über 100 Euro ausgegeben. Fahrtkosten nicht mitgerechnet. Auch dabei sparen Inhaber von Meine Card Plus. Denn die Fahrt mit Bus und Bahn im gesamten Nordhessischen Verkehrsverbund während der Urlaubszeit ist für sie ebenfalls gratis. Da kann man das Auto gern mal stehen lassen – Portemonnaie und Klima schonen!

Die Meine Card Plus gibt es exklusiv bei teilnehmenden Gastgebern, davon über 40 in Willingen. Die Gästekarte ist dort im Preis inkludiert. Seit inzwischen zehn Jahren ist Meine Card Plus Willingen das Highlight eines Familienurlaubs.

Wandern und biken ganz naturnah

Ein Erfolgsmodell ist auch der Trekkingpark Sauerland. Dort übernachten Wanderer und Mountainbiker direkt am Waldrand. Die neun eigens dazu errichteten Stationen liegen an ausgewählt schönen Plätzen und in direkter Nähe zu den Wanderwegen. Wer abends einschlafen möchte unterm Sternenzelt und morgens geweckt werden vom Gesang der Vögel, packt den Rucksack mit Verpflegung, Isomatte und Schlafsack. Der Trekkingpark bietet Familien ein schönes Mikroabenteuer, das den Willingen-Urlaub aufwertet. Gäste buchen ein paar Übernachtungen im Hotel. Eine Nacht im Wald ist dann das „Sahnehäubchen“.

Die Betreiber arbeiten daran, das Angebot weiter zu verbessern. So wird darüber nachgedacht, Solarpanel zu installieren, an denen die Besucher beispielsweise ihr Handy aufladen können. Zwei neue Plattformen sind in der Nähe des Uplandsteigs geplant und drei im Raum Diemelsee.

Perfekt zu einer Trekkingtour passt die neue HIKEO Web-App. Im Gegensatz zu anderen Wander-Apps hat diese Anwendung hat sie Haltestellen und Fahrpläne von Bus und Bahn integriert. Die kostenfreie Web-App ist damit nicht nur hilfreich, sondern unterstützt auch den nachhaltigen Urlaub. Sie liefert wichtige Infos zu Verlauf und Dauer der Wanderung, Kartenmaterial und vieles mehr. Alleine, in Verbindung mit einer vorhandenen Wander-App oder für erfahrene Wanderer, die sich anhand der Beschilderung orientieren ist sie ein wertvoller Begleiter. Einfach hikeo.trekkingpark.de aufrufen und den Anweisungen folgen. Die Nutzung ist gratis.

Mountainbike für alle: Das größte Trailpark-Netz in Europa

Mit den Green Trails wirft sein Mega-Vorhaben seine Schatten voraus. Mit den beteiligten 14 Städten und Gemeinden entsteht im Landkreis Waldeck Frankenberg ein europaweit einzigartiges Mountainbike-Projekt. Über die gesamte Fläche hinweg wird sich ein rund 200 Kilometer umfassendes Netz an Mountainbike-Trails ziehen, das nach Fertigstellung größte in Europa. 14 Trailparks plus Verbindungswege. Schmale und mittelbreite Single Trails verlaufen vorwiegend durch Wälder und können in Rundtouren miteinander kombiniert werden. Willingen war und ist dabei treibende Kraft und mit Bikepark und Bike Festival ein Kernpunkt des Ganzen.

Das geplante Wegenetz richtet sich nicht nur an Extremsportler, sondern soll alle Arten von Radfahrern ansprechen – insbesondere auch Besitzer von E-Bikes. Zielgruppen sind Singles und Paare, Familien und aktive Best-Ager. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren sollen sich auf den Trails wohl fühlen und sie ohne Probleme fahren können. Dabei soll es in jeder Kommune etwas Besonderes, Ortstypisches zu entdecken geben.

Der Spatenstich am Korbacher Eisenberg ist bereits gesetzt. Noch in diesem Jahr wird der Baustart für den Willinger Parcours beginnen. Insgesamt werden rund 20 Millionen Euro investiert, das Land Hessen und die EU beteiligen sich.

Die vielen Projekte und Initiativen, machen Willingen attraktiv nicht nur für Gäste, auch für Investoren. So wird auch in die Hotel-Infrastruktur in Willingen investiert. Das B&B Hotel hat bereits im Dezember direkt am Fuß des Ettelsbergs eröffnet. Weitere Projekte zeichnen sich ab. Auch in bestehende Hotels wird investiert. Vielerorts werden Zimmer renoviert, Restaurants modernisiert, Küchenkonzepte neu gestaltet und natürlich in regenerative Energien investiert.

