Nach erfolgreichen Auftakt 2022: „Sauerland-Hop“ wird in Olsberg, Brilon und Winterberg fortgesetzt

Olsberg. Es darf wieder getanzt werden: Nach dem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2022 wird das interkommunale Tanzprojekt „Tanz[in der]fläche – SauerlandHop“ in diesem Jahr fortgesetzt. Die Städte Brilon, Winterberg und Olsberg haben sich wieder mit Davina Sauer-Wundling (Tanzwerkstatt Olsberg) zusammengeschlossen und bereits mit der Planung des diesjährigen Festivals, das in Olsberg stattfinden wird, begonnen.

Nachdem der Schwerpunkt im vergangenen Jahr auf der Tanzrichtung „Lindy Hop“ lag, möchte das Planungsteam dieses Jahr in Olsberg Workshops rund um das Thema „Show- und Gardetanz“ legen. Im Rahmen des Festivalwochenendes vom 15. bis 17. September werden zusätzlich Workshops in „Hip-Hop & Streetdance“ und „Discofox & Gesellschaftstanz“ in der Konzerthalle Olsberg angeboten. Als tatkräftige und fachliche Unterstützung sind mit Samson Drini (Dynamic Dance Academy Brilon) und Tina Hellwig (Street Dance Academy in Winterberg und vier weiteren Standorten) bereits zwei Tanzlehrende aus dem Auftaktjahr dabei.

„Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem „Lindy Hop-Workshop“ im vergangenen Jahr möchten wir dieses Angebot erneut schaffen“, so Davina Sauer-Wundling, „vom 29. September bis 1. Oktober werden wir den Interessierten und Tanzbegeisterten daher eine Kursteilnahme in Brilon ermöglichen.“

Alle drei Städte bieten wieder die offenen Tanzflächen an, auf denen sich alle Tanzbegeisterten präsentieren können. Die Termine hierfür stehen bereits fest: Olsberg (24. Juni), Winterberg (26. August) und Brilon (2. September). Interessierte können sich in Winterberg an Nicole Müller ([email protected]), in Brilon an Dr. Frauke Brauer ([email protected]) und in Olsberg an Dennis Struck ([email protected]) wenden. Termine und aktuelle Informationen werden regelmäßig auf der Homepage www.sauerlandhop.de veröffentlicht.

Die Projektplanung wurde von der Fachjury zur Förderung im Rahmen „Regionales Kultur Programm NRW 2023“ empfohlen.

Bildzeile: Das interkommunale Tanzprojekt „SauerlandHop“ wird fortgesetzt. Die Planungen haben bereits begonnen.

Fotocredit:©Davina Sauer-Wundling

Quelle: Angelika Beuter-Sielemann, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg