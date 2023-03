Agrarwirtschaft schnuppern an der Fachhochschule – FH SWF in Soest lädt am 14. April 2023 zum Schnuppertag ein

Fachbereich Agrarwirtschaft der FH SWF in Soest lädt am 14. April zum Schnuppertag ein – Infos, Vorlesungen und individuelle Beratung

Soest. Wer wissen möchte, was mit einem „Grünen Studium“ gemeint ist, sollte sich Freitag, 14. April 2023, vormerken. In der Zeit von 9.15 bis 16 Uhr stellt der Fachbereich Agrarwirtschaft der Fachhochschule Südwestfalen am Schnuppertag seine Studiengänge vor. Geboten werden Infos zum Studium, Schnuppervorlesungen, Gespräche mit Studierenden und individuelle Beratung.

Der Schnuppertag startet am Freitag, 14. April, um 9.30 Uhr mit einem ersten fachlichen Überblick über die Studiengänge. Dazu zählen der Bachelor-Klassiker Agrarwirtschaft sowie die neuen Studiengänge Data Science für Agrarwirtschaft, Nachhaltige Ernährungssysteme und Ökologie und Nachhaltigkeitsmanagement. Letzt genannte durchlaufen derzeit eine Akkreditierung. Die Studiengänge starten voraussichtlich zum Wintersemester 2023/24. Um 11 Uhr starten die Schnuppervorlesungen aus den Fächern der Pflanzen- und Tierproduktion, Agrartechnik, Agrarökonomie oder Digitale Landwirtschaft.

In der Mittagspause haben Gäste die Gelegenheit, sich mit Studierenden der Fachschaft Agrarwirtschaft auszutauschen. Das Programm geht um 12.30 Uhr weiter mit den Präsentationen ausgewählter Firmen zu beruflichen Arbeitsfeldern von Bachelor- Absolvent*innen. Dabei stellen Personalfachleute ihre Firmen vor und beantworten Fragen zu Berufseinstieg, Anforderungen, Bezahlung, Firmenpraktikum etc. Gegen 13.30 Uhr starten die Touren über den Campus, durch Hörsäle und Laborgebäude und zum Versuchsgut in Welver-Merklingsen. Für Fragen zu Praktika, Studienplan, Modulwahl, Berufsaussichten sowie Wohnen und Leben in Soest geben Studierende, Mitarbeiter*innen und Professor*innen gerne Auskunft.

Ob im Management eines landwirtschaftlichen Betriebes, in der Landtechnik, in der Saat- und Tierzucht, in der Lebensmittelbranche oder in der Fachberatung – für die vielfältigen Herausforderungen in Agrar-, Umwelt- und Ernährungswirtschaft hat der Fachbereich Agrarwirtschaft das passende Studienangebot. Die Soester Studiengänge bieten in drei oder dreieinhalb Jahren eine fundierte und breit angelegte Ausbildung mit der Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Schwerpunktsetzung. Die neuen Studiengänge erweitern den Blick auf die Lebensmittelkette, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

