40 Briloner RhönradturnerInnen erfolgreich beim 1.Kaderpokal in Bestwig am 18. März 2023

Briloner RhönradturnerInnen erfolgreich beim 1.Kaderpokal – 40 Briloner RhönradturnerInnen und belegten gute Plätze

Am 18.03. fand der 1.Kaderpokal des Jahres in Bestwig statt. Hier starteten über 40 Briloner RhönradturnerInnen und belegten tolle Plätze.

In der Altersklasse 7/8 wurde Elsa Becker 7., Mia Ester belegte den 6.Platz und Thea Hillebrand schaffte es auf den 3. Platz. . Weiter ging es mit den 9/10 jährigen. Maja Matuszak gewann in dieser Altersklasse, gefolgt von Teamkollegin Charlotte Hoffmann auf Platz 2. Den 8.Platz teilten sich Emma Spenner und Merle Vössing, Mathea Hohmann wurde 21. und Zoe Wagner belegte den 23.Platz. Hier gab es auch einen männlichen Starter. Justus Schodrok belegte den 2. Platz. Auch in der Altersklasse 11/12 hatten wir viele Starterinnen. Pia Steinkemper wurde 2. und Lea Ester schaffte es auf den 7. Platz. Ema Maxharraj wurde 19., Pia Bohle 22., Paula Balkenhol 30., Ela Yarenbasi 34. und Emma Klose 35..

In den Altersklassen 13/14 und 15/16 wurde im Zweikampf gewertet. Die Wertung einer Zusatzdisziplin wird hier mit der Wertung der Geradekür zusamme gezählt.

Enno Witiska siegte in der männlichen Altersklasse 13/14 mit Gerade und Spirale und Paula Schodrok wurde in der weiblichen Altersklasse 2.. Im Zweikampf Sprung und Gerade 15/16 trat Greta Walter an und wurde 9.. Amelie Dohle wurde 13.. Beim Spirale und Geradeturnen in der Altersklasse 15/16 siegte Amelie Fritsch. Weiter ging es mit den 17/18 jährigen, bei denen Jamie Krämer gewann.Maike Flucht belegte den 3. Platz, Maria Frisch folgte auf Platz 4, Luna Westermann erreichte den 7. Platz und Tina Hohmann belegte den 15.Platz.

Die ältesten Turnerinnen aus Brilon starteten in der Altersklasse der 19-24 jährigen. Inken Albaum belegte den 3.Platz, Beyza Kantar wurde 5., Jule Bunse erreichte den 8. Platz, gefolgt von Lea Neuß auf Platz 9.

Damit ging der Wettkampftag erfolgreich zu Ende. Der 2. Kaderpokal findet am 17.06.2023 in Arnsberg statt. Wir bedanken uns bei allen Helfern, Kampfrichtern und Trainern für Ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz! Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Bestwiger Verein, der diesen riesengroßen Wettkampf so toll ausgerichtet und organisiert hat.

Die Platzierungen im Einzelnen:

AK7/8: 3. Thea Hillebrand, 6. Mia Ester, 7. Elsa Becker

AK9/10: 1. Maja Matuszak, 2. Charlotte Hoffmann, 8. Emma Spenner und Merle Vössing, 21- Mathea Homann, 23. Zoe Wagner

AK9/10 m: 2. Justus Schodrock

AK11/12: 2. Pia Steinkemper, 7. Lea Ester, 19. Ema Maxharraj, 22. Pia Bohle, 30. Paula Balkenhol, 34. Ela Yarenbasi, 35. Emma Klose

Ak13/14 Spirale: 2. Paula Schodrock

Ak13/14 Spirale m: 1. Enno Witiska

AK15/16 Spirale: 1. Amelie Fritsch

AK15/16 Sprung: 9. Greta Walter, 13. Amelie Dohle

AK17/18: 1. Jamie Krämer, 3. Maike Flucht, 4. Maria Fritsch, 7. Luna Westermann, 15. Tina Hohmann Ak19-25: 3. Inken Albaum, 5. Beyza Kantar, 8. Jule Bunse, 9. Lea Neuß

____________________________

Quelle: Silvia Rummel, Rhönrad in Brilon

Fotocredit:©Rhönrad in Brilon