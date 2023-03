RhönradturnerInnen des Ski Clubs Brilon in Essen-Kupferdreh sehr erfolgreich

Am 20.03.2023 fanden in Essen-Kupferdreh die NRW-Meisterschaften im Rhönrad auf Bundesklassen-Ebene statt. An diesem Qualifikationswettkampf nahmen aus Brilon elf TurnerInnen teil. Die Turnerinnen der jüngsten Altersklasse BK 12 zeigten allesamt hervorragende Leistungen in den drei zu absolvierenden Disziplinen. Aylin Wojtech belegte den ersten Platz, gefolgt von Sophie Beel, die sich die Silbermedaille sichern konnte. Pia Steinkemper, als jüngste Starterin der Briloner Riege, turnte sich sicher auf einen guten 4. Platz.

In der Gruppe der BK 13/14 w startete Svea Tillisch, die wie immer souverän ihre Leistungen abrufen konnte und sich so mehr als verdient auf den 1. Platz turnte. Enno Witiska, der ebenfalls in der BK 13/14 m antrat, konnte seine neuen Küren nahezu durchturnen und gelangte ebenfalls auf den 1. Platz.

Bei den 15-16 Jährigen Teilnehmerinnen zeigte Thea Mielke eine tolle Leistung besonders bei ihrer Gerade-Kür und erreichte den 4. Platz.

Luise Abeler und Maike Flucht sicherten sich durch ihre sehr gut geturnten Küren beide einen Treppchenplatz: Silber ging an Luise und Bronze an Maike! In der BK 19+ präsentierten die drei Starterinnen aus Brilon anstatt der Disziplin Gerade ihre Musikküren. Leider musste Hannah Süreth durch eine Verletzung, die sie sich bei ihrer Spirale Kür zuzog, aufgeben, Franzi Kraft erturnte sich den 1. und ihre Schwester Marie den 2. Platz.

Alle TurnerInnen aus Brilon qualifizierten sich durch ihre guten Leistungen und sicherten sich so die Teilnahme an den Norddeutschen Meisterschaften, die am 30. April in Dortmund stattfinden. Da dieser Erfolg nur durch die intensiven Trainings und enge Begleitung der Trainer möglich ist, danken wir allen Verantwortlichen an dieser Stelle sehr herzlich.

Quelle: Silvia Rummel, Ski Clubs Brilon, RhönradturnerInnen

Fotocredit: RhönradturnerInnen des Ski Clubs Brilon