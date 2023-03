NP Germany wird 13. Mitglied der Big Six

NP Germany (Sitz im Ortsteil Thülen) wird 13. Mitglied der Big Six

Die Unternehmensinitiative Big Six wächst auf 13 Unternehmen an. Das jüngste Mitglied ist die Firma NP Germany GmbH. Das Unternehmen, mit Sitz im Ortsteil Thülen, ist eine Tochtergesellschaft der Clayens NP Group in Genas Frankreich und im Bereich der Kunststoffverarbeitung tätig. Mario von der Heyde, Geschäftsführer freut sich, dass man nun zu den Big Six gehört:

„Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt, der Unternehmensinitiative Big Six beizutreten“. Die Ziele der Initiative, für Brilon als Wohn- und Arbeitsort zu werben, teilen wir. Nur gemeinsam wird es uns gelingen, den immer stärker spürbaren Fachkräftemangel zu bekämpfen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Unternehmen“.

Im Kreis der Big Six ist das Unternehmen kein Unbekannter, am Fußball- und Familientag hat NP Germany schon mit einer Mannschaft teilgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir ein weiteres Unternehmen in unserer Runde begrüßen können. Zusammen kann man mehr erreichen, das haben wir in den letzten Jahren immer deutlicher gespürt.“, so die einhellige Meinung der bisherigen Big Six Unternehmen. Offiziell aufgenommen wurde NP Germany beim turnusmäßigen Arbeitstreffen in den Räumlichkeiten des Caritasverbandes Brilon e.V.. Die Big Six planten den kommenden Fußball- und Familientag am 03. Juni und die weiteren Aktivitäten für 2023.

Bildunterschrift: Die Vertreter der Big Six freuen sich über das neue Mitglied: NP Germany GmbH.

____________________________

Quelle: Oliver Dülme – Geschäftsführer / Wirtschaftsförderer – BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Fotocredit:©BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH