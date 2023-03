In Kontakt zu bleiben, erfordert Mobilität – Smartphone-Tipps – Youngcaritas Brilon bietet Sprechstunde für Senior*innen an

Brilon. In Kontakt zu bleiben, erfordert Mobilität. „Dazu braucht es nicht immer das Auto, sondern das Mobiltelefon eröffnet ganz neue Kontakt- und Begegnungsräume – auch und vor allem für ältere Menschen“, sagt Nadine Gebauer, Koordinatorin der Youngcaritas Brilon-Waldeck, deswegen bietet die Youngcaritas am 6. April die Smartphone-Sprechstunde für Senior*innen an. Erstmalig findet die Smartphone-Sprechstunde nach Corona darüber hinaus in Begegnung statt und ist natürlich kostenlos. „Wenn Sie Lust haben, Zeit mit uns zu verbringen und dabei ganz entspannt lernen, Ihr Handy noch besser und auch sicherer nutzen zu können, dann melden Sie sich an. Wir jungen Menschen geben unser Wissen am Smartphone gerne weiter“, lädt Nadine Gebauer ein.

Die Akteurinnen der Youngcaritas richten sich dabei ganz nach den Wünschen und auch nach dem Wissensstand und Lerntempo der Interessierten. Gezeigt werden kann beispielsweise, wie Bus- und Bahnverbindungen auf dem Smartphone gefunden und das Ticket online gekauft und auf der Reise genutzt werden kann. Andere Anwendungsbeispiele wären die Nutzung von WhatsApp, Google, der Handykamera samt Selfie und Fotobearbeitung. Oder: Was ein WLAN ist und wie komme ich mit meinem Handy darein? Oder: Wie funktionieren Facebook und Instagram? Wie finde ich dort Menschen, die ich kenne? Wie kann ich dort mitmachen? Worauf muss ich sicherheitshalber besonders achten? „Wir gehen ganz individuell auf Fragen ein und natürlich kann neben dem Smartphone auch das Tablet mitgebracht werden“, sagt Nadine Gebauer.

Die Smartphone-Sprechstunde der Youngcaritas Brilon-Waldeck beginnt am Donnerstag, 6. April, um 16 Uhr im Café CariTasse im Seniorenzentrum St. Engelbert, Hohlweg 8 in Brilon. „Wer mag, kann sich mit Kaffee und Waffeln das gemeinsame Lernen noch versüßen“, lädt Nadine Gebauer mit einem Augenzwinkern ein. Sie nimmt auch die Anmeldungen via Telefon 0151-16316071 oder Mail [email protected] entgegen. Interessierte können sich auch die Youngcaritas-Broschüre „Einstieg ins Smartphone“ auf der Website des Caritasverbandes Brilon herunterladen www.caritas-brilon.de

