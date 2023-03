Spatenstich – Startschuss für umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof in Brilon-Wald

Spatenstich am 28.03.2023 – Bahnhof Brilon-Wald – Investitionsvolumen ist mit über 8 Mio. €

NRW Landesminister Oliver Krischer gibt den Startschuss für umfangreiche Bauarbeiten am Bahnhof in Brilon-Wald. Mit dem Spatenstich am 28.03.2023 beginnt der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs in Brilon-Wald. Neben dem Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, Herrn Oliver Krischer, waren ebenfalls Werner Lübberink (Konzernbevollmächtigter der DB des Landes NRW), Dr. Klaus Drathen (Kreisdirektor und Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbandes Westfalen-Lippe), Jens Severin (Bahnhofsmanager der DB), Dr. Karl Schneider (Landrat Hochsauerlandkreis), Dr. Christof Bartsch (Bürgermeister der Stadt Brilon) und Vertreter des Rates der Stadt Brilon anwesend. Dem Ausbau ist ein intensiver Planungsprozess vorausgegangen. Geplant ist unter anderem der Bau von Aufzügen an den Bahnsteigen, außerdem eine Anhebung der Bahnsteige, um einen barrierefreien Ein- und Ausstieg für die Fahrgäste zu gewährleisten. Laut den Vertretern der Deutschen Bahn ist der Ausbau eines von 400 derzeit laufenden Bauprojekten in NRW. Derartige Bauprojekte erfordern einen hohen organisatorischen Aufwand, um den Fahrgästen durch Ersatzfahrpläne eine stabile Mobilität zu gewährlisten. Das Investitionsvolumen ist mit über 8 Mio. € geplant.

Seitens Minister Krischer wird in dem Ausbau unter anderem das Ziel gesehen, Menschen einen barrierefreien Zugang zur öffentlichen Mobilität zu ermöglichen. Ziel ist es, bis 2030 in NRW 90% der öffentlichen Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten. Der Bahnhof wird durch den Ausbau ein attraktives Aushängeschild für die Region „Sauerland“, so der Minister. Durch den Ausbau soll ein nachhaltiges Angebot hinsichtlich des öffentlichen Nahverkehrs geboten werden. Diese Förderung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs hat nicht nur Bedeutung für Großstädte, sondern ist auch in ländlichen Regionen von großer Bedeutung.

Bürgermeister Dr. Bartsch, wie auch Landrat Dr. Schneider bedankten sich bei den Verantwortlichen für die Durchführung dieses Bauprojekts. Der Bürgermeister sieht in dem Bahnhof ein wichtiges Drehkreuz für den Personen- und Güterverkehr für Brilon. Erst kürzlich wurde das 150-jährige Jubiläum des Bahnhofs Brilon-Wald gefeiert.

Mit dem Ausbau freut sich der Bürgermeister auf ein attraktives Einfallstor zur Stadt Brilon. Für interessierte Bürger wird zu dem Bauprojekt eine Informationsveranstaltung durch die Ortsvorsteherin Ariane Drilling organisiert, die Anfang Mai stattfinden soll.

Parallel zu diesem Bauvorhaben wird der Elleringhauser Tunnel in den nächsten Jahren umfangreich saniert, auch zu diesem Thema sind seitens der Deutschen Bahn Informationsveranstaltungen geplant.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon