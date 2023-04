Neuer Therapieraum im Caritas-Kindergarten Regenbogen

Neuer Ankerpunkt für Frühförderung im Stadtgebiet Marsberg

Marsberg / Oesdorf. Neben der Ambulanten Altenpflege der Sozialstationen und der Zweigwerkstatt Marsberg für Menschen mit Behinderungen will die Caritas Brilon auch die Angebote für Kinder und Eltern intensiv stärken. Mit Übernahme der Trägerschaft des Kindergartens Regenbogen in Marsberg-Oesdorf wurde bereits im vergangenen August der Elementarbereich für Kinder im Alter von einem Jahr bis hin zur Einschulung ausgebaut. Jetzt startet mit dem neuen Ankerpunkt für die Frühförderung im Caritas-Kindergarten Regenbogen ein weiteres Angebot für Familien.

Über 40-jährige Erfahrung in der Frühförderung

„Wir freuen uns, dass wir Familien die Frühförderung jetzt auch direkt im Stadtgebiet Marsberg anbieten können“, betont das Caritas-Team. Der Kindergarten Regenbogen in Oesdorf ergänzt als neuer Außenstandort die Frühförderstelle in Brilon. Bereits seit 1980 bietet die Caritas Brilon Frühförderung an – sowohl im Altkreis Brilon, über Bestwig und Schmallenberg und nun auch im Stadtgebiet Marsberg.

Frühförderung: Wem und wie sie hilft

„In der Frühförderung knüpfen wir an die Stärken, das Können und an den Ressourcen der Kinder und ihren Familien an“, sagt Theresa Prinz, die bereits eine Interdisziplinäre Frühförderstelle in Rosenheim mitaufgebaut und ein Master-Studium der Transdisziplinäre Frühförderung an der Hochschule Nordhausen absolviert hat. „Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Tempo mit individuellen Stärken und Schwächen. „Je früher wir die Stärken entdecken und fördern können, desto besser können wir die Schwächen ausgleichen.“ In der Frühförderstelle kann dafür zu Beginn eine Entwicklungsdiagnostik durchgeführt werden.

Gefördert wird ganzheitlich. Durch unterschiedliche Spiel-, Bewegungs- und Sinnesmaterialien werden Bewegung, Wahrnehmung, Sprache, Kognition und auch das emotional-soziale Erleben und Verhalten gefördert. „Sprache, Motorik, Verhalten: Wir helfen in Bereichen, die wir alle ein Leben lang brauchen“, betont Theresa Prinz. Die Frühförderung richtet sich an Kinder von der Geburt bis zur Einschulung.

Antrag und Angebot – zu Hause, in der Kita oder im professionellen Therapieraum

Nach einem Erstkontakt kann bei Bedarf eine umfassende Diagnostik durch die Fachleute der Frühförderung durchgeführt werden. Wird der Bedarf auch vom (Kinder-) Arzt und dem Kostenträger befürwortet, beginnen die Förderstunden. Diese können zu Hause oder in der Frühförderhauptstelle im Kreishaus in Brilon oder jetzt auch in der Außenstelle im Kindergarten Regenbogen Oesdorf stattfinden. „Wird das Kind bereits in einem Kindergarten betreut, kann die Förderung auch in der jeweiligen Kita stattfinden“, sagt Theresa Prinz.

„Im Kindergarten Regenbogen in Oesdorf steht jetzt ein vollausgestatteter Therapieraum für heilpädagogische, motopädische und zukünftig auch interdisziplinäre Fördereinheiten zur Verfügung, der den Marsberger Familien einen schnellen Zugang zur Förderung ohne weite Fahrwege ermöglicht“, sagt Fachbereichsleiterin Andrea Hillebrand. Die Ausstattung beinhaltet spezielle Bewegungs- und Bildungsmaterialien, die die Kinder spielerisch in den Bereichen Bewegung, Kommunikation, Sozialverhalten sowie in der kognitiven Entwicklung fördern. „Von der engen Zusammenarbeit mit den Fachleuten der Frühförderung profitieren nicht nur die Kinder und die Eltern. Auch für meine Mitarbeiterinnen und mich sind die Anregungen für Spiele und Aktivitäten bei besonderem Förderbedarf ein toller Mehrwert“, ergänzt Alexandra Behlen-Münster, Leitung im Regenbogenkindergarten.

Kontakt und Beratung zur Heilpädagogischen Frühförderung erhalten Sie unter 02961- 943801 oder per Mail an: [email protected]

Bild: Neues und nahes Angebot für Marsberger Familien: Der Caritas-Kindergarten Regenbogen in Oesdorf ist jetzt Ankerpunkt für Frühförderung mit einem professionell ausgestatteten Therapieraum. Über das Angebot informieren Andrea Hillebrand (Fachbereichsleitung Teilhabe Kinder Caritasverband Brilon, Foto v. r. rechts), Natalie Otto (Heilpädagogin und Motopädin) und Alexandra Behlen-Münster (Leitung Kindergarten Regenbogen, links).

Fotocredit: Caritas Brilon / Kinderharten Regenbogen

Quelle:Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.