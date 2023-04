IMW resümiert Geschäftsjahr gemeinsam mit Impuls von Friedrich Merz

Sein Statement „Politik muss sich in diesen Zeiten ehrlich machen“ begründete er in seinem knapp 45-minütigen Vortrag mit den aktuellen und künftigen Herausforderungen. Vor allem im Bereich der Energiewende müsse in Deutschland keine ideologisch geprägte, sondern eine technologieoffene Diskussion möglich sein. „Dies können wir nicht allein, sondern nur mit unseren Nachbarn“, betonte er, um weltpolitisch wahrgenommen zu werden. Merz erläuterte, dass die Sicherheit des Landes im veränderten weltpolitischen Geschehen neben der Energieversorgungssicherheit, aber auch der Sicherung der Datennetze unmittelbar angegangen werden müsse.

Weiterhin berichtete er aus seinen Erfahrungen der vergangenen Monate, dass Politik in vielen Fragen nicht in die Zukunft blicken könne und daher eine Offenheit Neuem gegenüber immer möglich sein muss. Die Herausforderungen der Zukunft, vor allem im Kontext des Klimawandels und in Fragen der Sicherheit, können derzeit gar nicht vollumfänglich eingeschätzt werden. „Wir wissen in der Politik gar nicht, was viele Firmen in Deutschland zum Beispiel im Bereich CO2-Innovationen schon an Technologie entwickelt haben. Das können wir gar nicht alles wissen.“ Daher weigere er sich mit der Bundesregierung zu diskutieren, was beispielsweise in 10 Jahren die zu nutzende Energiequelle sei.

Was man derzeit tun könne, sei Rahmenbedingungen zu schaffen, die es ermöglichen neue Technologien zu entwickeln und Innovationen zu fördern. Dies sei eine strategische Antwort auf viele Fragen, auch mit volkswirtschaftlichem Blick. Pragmatische Ansätze seien auch in der Digitalisierung und der Entbürokratisierung nötig. Das Wichtigste sei, dass die Volkswirtschaft leistungsfähig bliebe und man junge Menschen begeistern könne sich daran zu beteiligen. „In jeder Krise steckt auch eine große Chance“, resümierte er: „Die müssen wir in diesem Land nun auch nutzen. Dies ist am Ende auch eine Frage der politischen Führung … und da sage ich als Oppositionsführer: Da ist noch Luft nach oben“.

In einer regen Abschlussrunde hatten die IMW-Mitglieder und Gäste Raum für Fragen. Dies wurde unter anderem genutzt, um mit dem Mandatsträger über die Herleitung von politischen Entscheidungen, aber auch über die Folgen des Klimawandels zu diskutieren. Die Freude an Entwicklung und Innovation sei maßgeblich – auch für die Bewältigung des Dreiklangs Wirtschaft, Energie und Klima. Dies könne im Übrigen sowieso nur gemeinsam gedacht und weiterentwickelt werden.

Den Abschluss des Abends nutzten die Gäste für einen ausgiebigen persönlichen Austausch. Der Impulsvortrag von Friedrich Merz ist eine Fortführung der IMW-Reihe, mit verschiedenen Bundesvertretern einen persönlichen Austausch zu finden. Das nächste „IMW im Gespräch“ ist für den 22. November mit Johannes Vogel von der FDP geplant.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Pressemitteilung der Interessengemeinschaft Mescheder Wirtschaft

Foto: Mescheder Wirtschaft im Gespräch – Der IMW-Vorstand begrüßte den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz

Bildnachweis:©Stadtmarketing Meschede