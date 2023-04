John Diva & The Rockets Of Love: Samstag, 29. April 2023 im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon auf der Bühne

Am Samstag, 29. April 2023 im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon auf der Bühne.

Wenn ein leichter Hauch von Haarspray durch die Luft weht, sich der Himmel rosa färbt und irgendwo in der Ferne eine gezündete Konfetti-Kanone zu hören ist, kann das nur eins bedeuten: John Diva & The Rockets Of Love sind wieder unterwegs und füllen Venues in ganz Deutschland. Im Gepäck: ihr schweißtreibender 80s-Rock mit tief hängender Gitarre, fest gewickeltem Bandana und 100 Posen pro Minute. That’s entertainment, Ladies & Gentlemen.

Zurück auf der Bühne: Es könnte also laut werden, denn wenn eine unserer profiliertesten 80s- Rock-Bands ihre Verstärkerwände erklingen lässt und knallbunte Hits wie „Bling Bling Marilyn“, „Rocket Of Love“ und „Lolita“ zum Besten gibt, kratzt die Dezibel-Anzeige gerne mal am roten Bereich. Die Musik der Gruppe transportiert das Bild von Hüftschwüngen und gereckten Fäusten, von Rebellion und Sex. Ob ungestüme Rocksongs, eingängige Party-Hymnen oder Balladen so groß wie die Sonne Malibus: John Diva & The Rockets Of Love bringen das Beste der 80er auf die Bühne, nur spaßiger. Seit Mitte März 2023 sitzt die Band endlich wieder im Tourbus und steht am Samstag, 29. April 2023 im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon auf der Bühne. Beginn: 20.00 Uhr.

Anlass der Konzertreise ist „The Big Easy“, die dritte Platte der Gruppe — und der Name ist Programm. „Wir wollten ein Album aufnehmen, das nach Capri- Sonne klingt“, erklärt Gitarrist Snake Rocket den Entstehungsprozess des Langspielers. Nur sechs Monate brauchten John Diva & The Rockets Of Love von der ersten Song-Idee bis zum fertigen Album. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen konnten sich die fünf Musiker nach ihrer letzten Tour kaum vor neuen Ideen retten. Zum anderen zieht es die Band möglichst schnell wieder dorthin, wo sie hingehört: ins Rampenlicht. Denn erst, wenn die verschwitzten Haare des Publikums wild umherfliegen, und wenn der Boden wackelt, weil gerockt und getanzt wird, fühlen sich die Glam-Rocker so richtig zuhause. Das durften sie nicht nur auf zahlreichen Headliner-Tourneen unter Beweis stellen, sondern auch mehrfach beim Wacken Open Air und im Rahmen anderer großer Festivals. John Diva und die Bühne: It’s a match. „Am liebsten würden wir gleich morgen wieder live spielen“, so Frontmann Diva. „Ein bisschen ‚The Big Easy ‘kann die Welt gerade wirklich gebrauchen.“

Für 2023 stehen Shows in ganz Deutschland von Hamburg bis München auf dem Plan. Auch in der Schweiz werden John Diva & The Rockets Of Love mehrere Stopps einlegen, um mit ihrem sonnengebräunten 80s-Rock für mehr Leichtigkeit zu sorgen. Wer die Band noch nicht live gesehen hat, hat dieses Mal die wohl beste aller Möglichkeiten dazu: Noch nie klangen John Diva & The Rockets Of Love stärker nach einer Einheit — noch nie schwitzte die Gruppe so viel Freude und kalifornischen Sonnenschein aus allen Poren. „The Big Easy“, eben. Der Name ist Programm. Als Support-Band wird „APRIL ART“ den Konzertabend eröffnen.

Tickets gibt es unter ticket-regional, eventim und bei der BWT (Derkere Str. 10a).

Quelle: Thomas Mester, Leitung Kulturbüro Brilon Kultour, Management Bürgerzentrum Kolpinghaus Brilon

Fotocredit:© John-Diva press club©Bernd-Manthey